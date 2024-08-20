Неопознанные типы клеток растворяют лишний жир.

Не во всех случаях все жировые клетки вредны. Недавние открытия команды из Швейцарского федерального технологического института Цюриха (ETH) раскрыли новый тип жировых клеток, получивший название "бежевых", которые потребляют энергию, способствуя лучшему здоровью. Эти клетки используют необычный метод, участвуя в биохимических реакциях, которые кажутся бессмысленными. Эти реакции, известные как "безрезультатные циклы", потребляют энергию без производства какого-либо полезного выхода.

Почти все люди обладают этими бежевыми жировыми клетками. Чем больше их присутствует в теле, тем стройнее человек и лучше его метаболическое здоровье. Исследователи оптимистично смотрят на потенциал новых антиожировых и метаболических расстройств, таких как диабет, основанных на этих открытиях.

Уже давно известно, что не все жировые клетки одинаковы. У людей в основном есть белые жировые клетки, которые служат энергетическими резервами и обычно накапливаются на животе или бедрах.Brown жировые клетки, однако, более активны у младенцев. Они генерируют тепло, чтобы поддерживать температуру тела, но их количество со временем уменьшается.

Бежевые жировые клетки, в отличие от своих коричневых собратьев, также могут производить тепло, но не так эффективно. Они встречаются у взрослых, рассеянные в белой жировой ткани, особенно в области шеи и плеч. Они способствуют потреблению избыточной энергии.

Главный автор Тунгун Вонг из ETH Цюриха в Шверценбахе объясняет, что бежевые жировые клетки конвертируют энергию в тепло, разлагая избыточный жир. Команда Вонга обнаружила ранее неизвестный тип бежевых жировых клеток, который отличается от известных бежевых и коричневых жировых клеток. В отличие от известных типов, эта новая категория бежевых клеток не производит тепло через белок UCP1.

Вместо этого эти клетки используют "механизм Сизифа", как его называют исследователи: они снова и снова участвуют в, казалось бы, бессмысленных биохимических процессах, называемых "безрезультатными циклами". Эти циклы потребляют энергию, не внося никакого вклада в биохимический дом, но генерируют тепло.

В частности, участвуют два процесса преобразования, согласно группе исследований. Жиры быстро превращаются в жирные кислоты, а затем быстро реформируются в новые жиры. Одновременно молекула креатина превращается взад и вперед в креатинфосфат.

Эти новые бежевые жировые клетки, как и их известные аналоги, имеют положительные последствия для здоровья. "Они имеют положительное влияние на метаболические заболевания и ожирение", - объясняет соавтор Ананд Шарма из ETH. Бежевые жировые клетки часто неактивны, и исследователи вокруг Кристиана Вольфрума из ETH считают, что возможно разработать лекарства, которые активируют их, подобно существующим подходам для коричневых жировых клеток. Однако путь к потенциальной терапии еще долог.

Эти открытия о бежевых жировых клетках имеют последствия для новых антиожировых и метаболических расстройств. В отличие от своих коричневых собратьев, эти новые бежевые клетки не производят тепло через белок UCP1, вместо этого используя "механизм Сизифа" для потребления энергии и генерации тепла.

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