Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиСледующие

Неопознанные типы клеток растворяют лишний жир.

Научные работники открыли новое получасование об Искусстве.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
В основном, тела взрослых людей содержат белое жировое вещество в качестве основного места хранения...
В основном, тела взрослых людей содержат белое жировое вещество в качестве основного места хранения энергии.

Неопознанные типы клеток растворяют лишний жир.

Не во всех случаях все жировые клетки вредны. Недавние открытия команды из Швейцарского федерального технологического института Цюриха (ETH) раскрыли новый тип жировых клеток, получивший название "бежевых", которые потребляют энергию, способствуя лучшему здоровью. Эти клетки используют необычный метод, участвуя в биохимических реакциях, которые кажутся бессмысленными. Эти реакции, известные как "безрезультатные циклы", потребляют энергию без производства какого-либо полезного выхода.

Почти все люди обладают этими бежевыми жировыми клетками. Чем больше их присутствует в теле, тем стройнее человек и лучше его метаболическое здоровье. Исследователи оптимистично смотрят на потенциал новых антиожировых и метаболических расстройств, таких как диабет, основанных на этих открытиях.

Уже давно известно, что не все жировые клетки одинаковы. У людей в основном есть белые жировые клетки, которые служат энергетическими резервами и обычно накапливаются на животе или бедрах.Brown жировые клетки, однако, более активны у младенцев. Они генерируют тепло, чтобы поддерживать температуру тела, но их количество со временем уменьшается.

Бежевые жировые клетки, в отличие от своих коричневых собратьев, также могут производить тепло, но не так эффективно. Они встречаются у взрослых, рассеянные в белой жировой ткани, особенно в области шеи и плеч. Они способствуют потреблению избыточной энергии.

Главный автор Тунгун Вонг из ETH Цюриха в Шверценбахе объясняет, что бежевые жировые клетки конвертируют энергию в тепло, разлагая избыточный жир. Команда Вонга обнаружила ранее неизвестный тип бежевых жировых клеток, который отличается от известных бежевых и коричневых жировых клеток. В отличие от известных типов, эта новая категория бежевых клеток не производит тепло через белок UCP1.

Вместо этого эти клетки используют "механизм Сизифа", как его называют исследователи: они снова и снова участвуют в, казалось бы, бессмысленных биохимических процессах, называемых "безрезультатными циклами". Эти циклы потребляют энергию, не внося никакого вклада в биохимический дом, но генерируют тепло.

В частности, участвуют два процесса преобразования, согласно группе исследований. Жиры быстро превращаются в жирные кислоты, а затем быстро реформируются в новые жиры. Одновременно молекула креатина превращается взад и вперед в креатинфосфат.

Эти новые бежевые жировые клетки, как и их известные аналоги, имеют положительные последствия для здоровья. "Они имеют положительное влияние на метаболические заболевания и ожирение", - объясняет соавтор Ананд Шарма из ETH. Бежевые жировые клетки часто неактивны, и исследователи вокруг Кристиана Вольфрума из ETH считают, что возможно разработать лекарства, которые активируют их, подобно существующим подходам для коричневых жировых клеток. Однако путь к потенциальной терапии еще долог.

Эти открытия о бежевых жировых клетках имеют последствия для новых антиожировых и метаболических расстройств. В отличие от своих коричневых собратьев, эти новые бежевые клетки не производят тепло через белок UCP1, вместо этого используя "механизм Сизифа" для потребления энергии и генерации тепла.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Регулярное потребление небольшого количества чистого оливкового масла может потенциально снизить...
Главные темы

Исследования показывают, что оливковое масло является важным компонентом

Исследования показывают, что оливковое масло является важным компонентом Диета Средиземноморья, знаменитая своими полезными свойствами, в основном, основана на потреблении оливкового масла. Но действительно ли потребление его ненасыщенных жирных кислот полезно для нашего здоровья? Группа исследователей наконец-то ответила на этот вопрос. Вегетарианская диета, основанная на высоком или низком потреблении оливкового масла,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Оздмир нейтрализует предложенное лесозаконодательство - критика экологических групп
Главные темы

Оздмир нейтрализует предложенное лесозаконодательство - критика экологических групп

Министр сельского хозяйства партии «Зелёные» Сермет Оzdemир внес серьезные поправки в свой проект нового лесного законодательства. По словам представителя ведомства, обновленный черновик был снова представлен на слушания в министерстве в понедельник вечером. Экологические организации резко...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Volkswagen и BMW обеспечивают более низкие импортные налоги на свои электромобили, происходящие из Китая.
Главные темы

Volkswagen и BMW обеспечивают более низкие импортные налоги на свои электромобили, происходящие из Китая.

Европейская комиссия раскрыла окончательные тарифы, применяемые к электрическим автомобилям из Китая. По данным комиссии отTuesday, немецкие автомобильные компании с китайскими партнерами, такие как Volkswagen и BMW, находятся в относительно выгодном положении. Значительное снижение таможенных...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Дым темного цвета поднимался от хранилища топлива, становясь различимым с орбитальной позиции.
Политика

В 16:58 Зеленский признает сложные обстоятельства на восточном фронте

В 16:58 Зеленский признает сложные обстоятельства на восточном фронте Согласно британской газете "Гардиан", президент Владимир Зеленский описал ситуацию на восточном фронте Украины как сложную, особенно в районе стратегических логистических центров, таких как Покровск и Торецк. Генеральный штаб Украины сообщил в Facebook, что с начала дня произошло 14

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно