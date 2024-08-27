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Необычное существо проходит через нашу космическую область.

 and  Hanna Hofmann
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Визуальные представления лишь предполагают源头为CWISE J1249 (радиаль): двойную звездную систему,...
Визуальные представления лишь предполагают源头为CWISE J1249 (радиаль): двойную звездную систему, состоящую из白矮星 (светимая).

Необычное существо проходит через нашу космическую область.

Изначально исследователи стремились открыть загадочную девятую планету в нашей Солнечной системе. К удивлению, они обнаружили странность: объект, мчащийся через космос со скоростью около 1,6 миллиона км/ч. Эта высокая скорость могла даже преодолеть гравитационное притяжение Млечного Пути, как сообщает обсерватория Кека на Гавайях.

Это любопытное открытие было сделано энтузиастами-любителями астрономии, сотрудничающими в проекте NASA Backyard Worlds: Planet 9. Этот проект исследует космические изображения, чтобы обнаружить потенциальные девятые планеты или близлежащие объекты, предположительно находящиеся на краю Солнечной системы. Эти космические изображения были получены в ходе миссии NASA WISE (Wide-field Infrared Explorer), которая наблюдала за космосом в инфракрасном свете с 2009 по 2011 год.

"Я был действительно шокирован"

Несколько лет назад трое участников поиска обнаружили тусклый, быстро движущийся объект под названием CWISE J1249 на изображениях. Один из открывателей, Мартин Кабаник из Нюрнберга, сказал: "Я был действительно шокирован", как сообщает NASA. "Когда я впервые заметил его быстрый ход, я подумал, что он уже был зарегистрирован".

Поздние наблюдения с помощью телескопов укрепили это открытие и предоставили более точные расчеты. Этот высокоскоростной объект был описан в недавнем исследовании, которое доступно в качестве предварительного просмотра и будет опубликовано в журнале "Astrophysical Journal Letters".

Аномалия низкой массы

Скорость объекта - не единственная его особенность. Его низкая масса также интригует. Он может быть низкомассовой звездой или коричневым карликом - объектом, находящимся между массивной газовой планетой и звездой, которая никогда не светит ярко. Этот недавно открытый высокоскоростной объект имеет массу, сравнимую или меньшую, чем у небольшой звезды. Ранее идентифицированные чрезвычайно быстрые объекты, так называемые "гиперскоростные звезды", обычно имеют более крупные звездные профили.

Этот новый объект также имеет уникальное свойство. Данные с обсерватории Кека на Гавайях показывают, что он имеет гораздо меньше железа и других металлов, чем другие звезды и коричневые карлики. Эта необычная химия указывает на то, что CWISE J1249 - это древний объект, происходящий из одного из первых поколений звезд Млечного Пути. Кроме того, он находится на расстоянии всего 400 световых лет от нашей Солнечной системы.

Причина его скорости

Но что вызывает неистовый ход этого объекта? Эксперты предлагают несколько возможностей. Одна теория предполагает, что CWISE J1249 происходит из бинарной звездной системы, поддерживающей белый карлик, который взорвался как сверхновая, когда он пытался получить слишком много материала от своего компаньона. "При этой сверхновой теории белый карлик полностью уничтожается, выпуская своего компаньона и ускоряя его со скоростью его первоначальной орбиты, плюс небольшой импульс от взрывного взрыва", - говорит Адам Бургассер, профессор астрономии и астрофизики в Университете Калифорнии и главный автор исследования.

Другая теория предполагает, что CWISE J1249 был выброшен в безбрежное пространство из-за случайной встречи с черными дырами в шаровых скоплениях. "Когда звезда сталкивается с черной дырой, сложная динамика этого трехтелового взаимодействия может выбросить звезду прямо из шарового скопления", - объясняет Кайл Кремер, ассистент-профессор в Департаменте астрономии и астрофизики в Университете Сан-Диего. Исследователи в настоящее время планируют более тщательно изучить химический состав CWISE J1249, чтобы определить, какая из теорий более вероятна.

Быстрое движение этой странности, CWISE J1249, потенциально может преодолеть гравитационное притяжение Млечного Пути, заставляя некоторых спекулировать, что это может быть низкомассовая звезда или коричневый карлик, тип объекта, находящегося между газовой планетой и звездой. Этот высокоскоростной объект был обнаружен в космических изображениях в ходе проекта NASA Backyard Worlds: Planet 9, направленного на идентификацию потенциальных девятых планет или близлежащих объектов на краю Солнечной системы.

Непреcedented speed and minimal mass make this oddity, CWISE J1249, an intriguing addition to our understanding of space, as its unusual chemistry suggests an origin from one of the Milky Way's earliest generations of stars. To further understand its origins, researchers are planning to study its chemical composition more closely, exploring theories such as its ejection from a binary star system due to a supernova or an encounter with black holes within a globular cluster.

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