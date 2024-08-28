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Необычное сияние освещает ночной горизонт.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Около 21:30 появился заметный поток света.
Около 21:30 появился заметный поток света.

Необычное сияние освещает ночной горизонт.

В ночи над Южной Германией пролетел освещенный аэрофеномен. Некоторые пользователи платформы X предположили, что это был метеорит. Однако профессионалы предлагают другое объяснение.

Жители различных регионов Германии, предположительно, были очарованы внезапным появлением яркой световой полосы в ночном небе. Различные записи неопознанного летающего объекта циркулировали на X, якобы доминирующие в Южной Германии около 21:30. Есть также сообщения из Швейцарии, Франции и Италии о таинственном, сияющем объекте, пролетавшем по небу. На некоторых видеозаписях X кажется, что это несколько летающих объектов.

Вопрос о том, что они только что видели, вызвал споры среди зрителей X. Самолет кажется маловероятным, так как объект был слишком быстрым, но и не достаточно быстрым для кометы. Несколько пользователей предположили, что это мог быть метеорит.

Однако Фабиан Матис, президент Астрономического общества Цюриха, не убежден, что это был обычный метеор. "На основе относительно низкой скорости и способа дробления я бы предположил, что это космический мусор или что-то подобное", - сказал он швейцарскому изданию Blick.

Эксперт по космосу Мэн Дж. Шмидт из Санкт-Галлена, который сам наблюдал это событие, сообщил Blick: "Достоверное объяснение состоит в том, что это были фрагменты спутника или ракеты". Такие объекты естественным образом возвращаются на Землю.

Согласно "Метео Экспресс", службе погоды для Франции, Бельгии, Люксембурга, Швейцарии и Андорры, след был виден над Францией. Служба погоды пишет в записях X, что это было "распад спутника".

Пользователи X предложили, что возвращение спутника Starlink "Starlink 2382" в атмосферу Земли могло вызвать световое шоу. Во время "возвращения" космический мусор сгорает. SpaceX, компания, стоящая за сетью спутников Starlink, еще не высказала своего мнения по этому поводу.

Теория о том, что спутник Starlink способствовал зрелищу, набрала популярность среди некоторых пользователей, которые предположили, что это могло быть возвращение "метеоритов и других объектов", таких как космический мусор или фрагменты. Несмотря на быструю, но медленную скорость объекта, остается неясным, было ли это чисто метеоритом или комбинацией "метеоритов и других объектов".

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