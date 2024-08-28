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Необычное космическое явление - специалисты предположили, что спутник превышает метеорит

Свидетели, наблюдавшие необычное явление в ночном небе, задаются вопросом, является ли это метеоритом, авиакатастрофой или спутником. Они связываются с властями для уточнения, и источник инцидента быстро идентифицируется.

 and  Viktoria Klein
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Расположенный в южной части Германии - Необычное космическое явление - специалисты предположили, что спутник превышает метеорит

Яркая вспышка в ночном небе вызвала переполох в значительных районах юго-западной Германии и Швейцарии. Представители Федерального управления гражданской защиты и помощи при бедствиях (BBK) оперативно положили конец спекуляциям: стремительная и загадочная полоса ярко освещенного космического зрелища в ночь на вторник была связана со спутником Starlink, входящим в атмосферу Земли над Швейцарией и видимым на юго-западе. Об этом сообщил Центр ситуационного освещения космической обстановки Вооруженных сил Германии BBK, что было подтверждено представителем федерального ведомства.

Спутники Starlink являются детищем SpaceX, аэрокосмической компании Илона Маска. Их цель - обеспечить высокоскоростной доступ к интернету во всем мире, поддерживая высоту около 500 километров. В настоящее время SpaceX лидирует с более чем 5000 спутниками Starlink на орбите, стремясь достичь общего числа около 42 000. По словам SpaceX, упавшие спутники Starlink не представляют угрозы для безопасности общественности.

В нескольких городах Баден-Вюртемберга люди звонили в полицию около 9:30 вечера, сообщая о горящем небесном теле. Эти сообщения были получены полицейскими участками в Равенсбурге, Констанце и Штутгарте, как сообщили их представители.

"Скорее всего, это обломки спутника"

В то время как звонящие и онлайн-аудитория SpaceX считали, что видели метеорит, эксперты быстро опровергли эту теорию. "В связи с медленным темпом и способом фрагментации моя ставка на то, что это был космический мусор, возвращающийся на Землю, или что-то подобное", - сказал Фабиан Матис, президент Астрономического общества Нижней Швейцарии, в интервью швейцарскому "Blick". Космический специалист Мэн Шмидт из Санкт-Галлена, Швейцария, лично наблюдал за событием. "Разумное объяснение заключается в том, что это были части спутника или ракеты", - предположил он.

Угроза космического мусора представляет опасность для космических путешествий

Упавшие спутники или другой космический мусор, находящиеся ниже высоты 600 километров, как правило, возвращаются на Землю в течение нескольких лет, согласно НАСА. При входе в атмосферу они обычно рассыпаются. В настоящее время на орбите вокруг Земли миллионы фрагментов космического мусора, а также более 12 500 спутников, предоставляемых Европейским космическим агентством (ЕКА); многие из которых больше не функционируют.

Этот космический мусор также представляет опасность для космических путешествий. Недавно китайскую космическую станцию "Тяньгун" ("Небесный дворец") поразил космический мусор, потребовавший ремонта. Международную космическую станцию (МКС) также время от времени приходится обходить стороной из-за мусора.

Илон Маск, основатель SpaceX, является создателем спутников Starlink, которые, возможно, были объектом, увиденным входящим в атмосферу Земли. В настоящее время SpaceX управляет более чем 5000 спутниками Starlink на орбите, стремясь в конечном итоге иметь около 42 000.

Как предполагают эксперты, горящий объект, увиденный в Баден-Вюртемберге, скорее всего, был частями спутника или ракеты, а не метеоритом, как считали некоторые.

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