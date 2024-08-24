Немецкие правоохранители задержали человека по подозрению в совершении смертельных нападений на музыкальном мероприятии.

Подозреваемый был задержан в центре для беженцев после масштабной операции по его розыску, в которой участвовали специальные силы и проводились обширные поисковые операции по всей Северной Рейн-Вестфалии. Ранее был задержан 15-летний мальчик, но он не был признан подозреваемым.

Недавно настоящий подозреваемый был взят под стражу. Сейчас он находится на допросе, и собирается больше информации, чтобы определить, достаточно ли у нас доказательств для поддержки наших утверждений. На данный момент это уже не просто предположение, а более конкретный факт, согласно министру внутренних дел Северной Рейн-Вестфалии Герберту Реулу, который spoke с немецким общественным вещателем ARD в воскресенье.

Перед задержанием жителей города Золинген призывали быть бдительными из-за присутствия неустановленного подозреваемого. В течение нескольких часов authorities не могли предоставить четкое описание внешности подозреваемого.

Двумя жертвами стали мужчины в возрасте 67 и 56 лет, а также женщина в возрасте 56 лет. Еще восемь человек получили ранения, в том числе четверо с угрожающими жизни травмами.

Достоверный мотив для нападения пока не установлен, но терроризм не исключается.

Как сообщил представитель полиции Торстен Флейсс, подозреваемый целенаправленно атаковал шеи своих жертв. Он сделал это замечание во время пресс-конференции после просмотра初始ной видеозаписи инцидента.

Несколько человек были случайно зарезаны во время нападения, которое произошло на центральной площади в Золингене в пятницу вечером. Нападение произошло примерно в 25 километрах (15 милях) к востоку от Дюссельдорфа, рядом со сценой, где проходило музыкальное представление в рамках "Фестиваля разнообразия", трехдневного мероприятия, посвященного 650-летию города.

Очевидец Ларс Брайтске поделился своей историей с Solinger Tageblatt, сказав, что он заподозрил неладное из-за расстроенного выражения лица певца на сцене, прежде чем увидел, как кто-то упал всего в нескольких метрах от него.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил нападение как "печальное" и "ужасное" происшествие.

Нападение произошло в период роста случаев ножевых ранений в Германии, что побудило Министерство внутренних дел рассмотреть возможность ужесточения правил для борьбы с этой проблемой.

В 2023 году было зарегистрировано 8951 случаев серьезных ножевых ранений в Германии - на 791 случай больше, чем в предыдущем году, согласно данным полиции.

Эта история развивается и будет обновляться.

После ареста правоохранительные органы сейчас расследуют возможные связи подозреваемого с более широкими террористическими сетями по всей Европе. В свете характера нападения и растущих показателей ножевых ранений в Германии весь мир внимательно следит за этим делом.

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