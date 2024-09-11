- Немецкий парламент, или Бундестаг, одобряет начало работы Meyer Werft.

Бюджетный комитет немецкого парламента заложил основу для многомиллиардной операции по спасению Meyer Werft. Известная своими круизными лайнерами, компания из Папенбурга в настоящее время сталкивается с existentialным финансовым кризисом. Как сообщает Deutsche Presse-Agentur, бюджетные контролеры в Берлине согласны, что федеральное правительство может внести свой вклад в стабилизационные усилия в размере 200 миллионов евро.

Еще 200 миллионов евро ожидается от Нижней Саксонии, но для этого необходимо одобрение комитета по бюджету. tanto federal government как и земля планируют предоставить гарантии по займам на сумму около одного миллиарда евро каждая.

Мост через финансовый разрыв почти в 2,8 миллиарда евро

Как отметил бюджетный ответственный от SPD Dennis Rohde, временная финансовая поддержка судостроительной верфи гарантирует ее будущее и тысячи рабочих мест. Meyer Werft является важным двигателем морской экономики, напрямую обеспечивая работой около 3500 человек и более 10000 человек в смежных отраслях. Федеральное правительство и земля берут на себя задачу решить финансовые проблемы компании.

К концу 2027 года Meyer Werft необходимо почти 2,8 миллиарда евро для финансирования строительства новых судов. Сроки для достижения соглашений установлены на 15 сентября. Кризис не вызван отсутствием заказов, а скорее невозможностью приспособить контракты на новые суда, подписанные до пандемии COVID-19, к существенно возросшим ценам на энергию и сырье. Кроме того, в отрасли 80% стоимости строительства оплачивается только при поставке судна, оставляя судостроительную верфь временно финансировать строительство займами.

Стратегически важная судостроительная верфь

По данным источников в парламентских кругах, федеральное правительство также имеет стратегические интересы в спасении: в свете потенциальных геополитических эскалаций, мощности судостроительной верфи могли бы быть использованы для военно-морских целей и имели бы значительный вес в военном судостроении. Экономически, однако, федеральное правительство ожидает, что судостроительная верфь будет терпеть убытки в течение 2025 и 2026 годов, даже при реализации планов реструктуризации.

Нет четкого графика участия земли. Однако как из Берлина, так и из Ганновера подчеркивается, что судостроительная верфь в долгосрочной перспективе должна покинуть государственные руки.

Бюджетный комитет ландтага Нижней Саксонии рассматривает возможность предоставления дополнительного финансирования, но для этого необходимо одобрение. Стратегическая ценность Meyer Werft, как экономически, так и потенциально военная, является фактором в интересе федерального правительства к операции по спасению компании.

Читайте также: