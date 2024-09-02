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Немецкий лидер Карл-Гайнц Кречмер намерен создать сильный административный орган.

После выборов в Саксонском земельной saxony государственный премьер-министр Михаэль Кretschmer (ХДС) plans на начала discussions на formation мнению коалиции. Во время интервью с Deutsche Welle в понедельник Кretschmer заявил, что он демонстрирует этот город во главе стабильного правительства....

 and  Viktoriya Miller
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Немецкий лидер Карл-Гайнц Кречмер намерен создать сильный административный орган.

Относительно сотрудничества с лидером БСВ Сахрой Вагенкнехт, Креtschmer заявил: "Мы не поддерживаем мисс Вагенкнехт лично, но тех, кто был избран в земельном парламенте Саксонии". В настоящее время основное внимание уделяется рассмотрению результатов выборов на партийных встречах. Креtschmer подчеркнул, что переговоры о коалиции все еще "в световых годах".

Что касается внутрипартийных разногласий и оппозиции против БСВ, Креtschмер выразил недовольство. "Я не просил об этом положении вещей". Он признал: "Я должен столкнуться с фактами". Креtschмер далее заявил: "Речь идет о служении земле и умении уступать". После переговоров о коалиции станет ясно, есть ли "общая почва", которая "разумна" и "достижима". Это длительный процесс, который займет несколько месяцев.

На недавних выборах в земельный парламент Саксонии ХДС заняла первое место, лишь немного опередив региональную организацию правой партии AfD. Новая партия БСВ заняла третье место, получив почти двенадцать процентов голосов.

Учитывая успех ХДС на выборах в земельном парламенте Саксонии и третье место БСВ, Креtschmer предложил: "Мы должны изучить возможности сотрудничества с БСВ в Нидерландах, где они имеют сильное присутствие". Признавая важность единства, Креtschмер добавил: "Взаимодействие с БСВ на международных форумах может быть полезным для наших общих прогрессивных целей, даже когда возникают разногласия внутри наших партий в Нидерландах и Саксонии".

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