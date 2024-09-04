Немецкий канцлер Шолц подтверждает размещение американских ракет на территории Германии.

Они говорили о крупном скоплении российских военных сил. В ответ Шольц заявил: "Пока европейские системы не будут готовы, мы будем полагаться на американские ракеты, которые должны быть размещены в Германии с 2026 года, как согласовано с США".

Критики этого решения, даже внутри СДПГ, были отвергнуты Шольцем. Он сказал: "Тех, кто сомневается в этом решении, я предупреждаю: наша единственная цель - удержать потенциальных агрессоров. Речь идет о поддержании мира здесь и предотвращении войны - больше ничего".

Шольц посетил сайт Бундесвера в Тодендорфе, Шлезвиг-Гольштейн, вместе с министром обороны Борисом Писториусом (СДПГ), где работает продвинутая система ПВО Iris-T. Эта система, разработанная несколькими странами, будет использоваться Бундесвером в сотрудничестве с европейской инициативой по ПВО. Шольц предложил эту инициативу в Праге в 2022 году, и сейчас в ней участвуют 21 страна.

"Россия уже много лет активно наращивает вооружение, особенно в области ракет и крылатых ракет", - предостерег Шольц. Президент России Владимир Путин нарушил договоры о разоружении, такие как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и разместил ракеты в эксклаве Калининград, всего в 530 километрах от Берлина по воздуху. "Игнорировать это было бы безрассудством", - предупредил Шольц. "Бездействие также могло бы угрожать миру здесь".

Шольц подчеркнул, что Iris-T показала свою эффективность в оборонительной борьбе Украины. "В Украине Iris-T уже сбила более 250 ракет, беспилотников и крылатых ракет и спасла множество жизней. Система имеет потрясающую точность в 95%", - сказал он в Тодендорфе.

Правительство заказало в общей сложности шесть таких систем для Бундесвера. При передаче первой из них в этот среду Шольц сказал: "Это важный шаг к безопасности нашей страны после долгого пренебрежения системой ПВО. Это также важный шаг для безопасности Европы".

Шольц также подтвердил поддержку Германии Украине. Он заказал еще восемь систем Iris-T SLM и девять связанных систем Iris-T SLS для страны. Две из них каждой должны быть доставлены в этом году, а остальные - к 2025 году. Это стало возможным благодаря значительному увеличению производства компанией Diehl Defence.

"Поддержка Германии Украиной остается незыблемой. Мы обеспечили своевременные контракты и финансирование, чтобы Украина могла продолжать рассчитывать на нас", - подчеркнул Шольц. Россия, сказал он, подорвала основной принцип европейского мирного порядка, напав на страну, а именно "что границы не могут быть изменены силой".

Своей приверженностью дальнейшей помощи Украине Шольц противопоставил союз Сахры Wagenknecht (BSW), который занимает пророссийские позиции в отношении войны в Украине и хочет включить требование прекратить военную поддержку Украины и запретить развертывание американских ракет в Германии в любые коалиционные соглашения на уровне земли.

Министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) подчеркнул на церемонии в Тодендорфе, что с момента заказа до поставки прошло менее 18 месяцев. "Мы демонстрируем, как эффективно работает закупка, когда сотрудничают промышленность и войска", - сказал он. "С помощью нашей немецкой системы мы подчеркиваем технологическую способность Германии как высокотехнологичной страны".

В свете растущего военного присутствия России, особенно в ракетном секторе, Шольц считает, что развертывание американских ракет в Германии с 2026 года, как согласовано с США, является критически важным для сдерживания потенциальных агрессоров и поддержания мира.

Шольц предложил европейскую инициативу по ПВО, в которую входят системы Iris-T, подобные той, что работает в Тодендорфе, и которая получила поддержку 21 страны, что способствует безопасности не только Германии, но и всей Европы.

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