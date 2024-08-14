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Немецкая армия закрыла казармы Кёльн-Манна.

 and  Ann Bradley
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Немецкая армия закрыла казармы Кёльн-Манна.

Согласно сообщению "Der Spiegel", питьевая вода на базе Вооруженных сил Германии может быть загрязнена. Внутренние коммуникации срочно порекомендовали солдатам и гражданскому персоналу не пить воду из крана. Кроме того, дальнейший доступ на территорию для солдат запрещен.

Казармы вмещают несколько командных штабов, а также военные и гражданские объекты Вооруженных сил Германии. Здесь также базируется авиационное крыло Федерального министерства обороны, так как казармы непосредственно примыкают к Кёльнскому аэропорту. В соответствии с "Der Spiegel", там размещено 4300 soldiers и 1200 гражданских сотрудников.

Неожиданное загрязнение вызвало волну беспокойства среди soldiers, заставив некоторых пить только бутилированную воду, которую они называют своим "MAD" (военной альтернативой питьевой воды). После сообщения об этом инциденте местный орган по охране окружающей среды начал немедленное расследование, чтобы определить источник и масштабы загрязнения.

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