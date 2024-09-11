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Немедленно зафиксируйте повышенные фиксированные процентные ставки.

 and  Max Becker
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Несмотря на текущие экономические обстоятельства, можно предотвратить сокращение покупательной...
Несмотря на текущие экономические обстоятельства, можно предотвратить сокращение покупательной способности.

Немедленно зафиксируйте повышенные фиксированные процентные ставки.

С понижением процентных ставок, инвесторы в первую очередь замечают влияние на свои счета в банке. Для тех, кто стремится к достойным возвратам на среднесрочном или долгосрочном горизонте, фиксированные депозиты могут быть разумным выбором. Макс Herbst из FMH финансовой консультации поделился подробностями о том, на что следует обратить внимание.

После устойчивой инфляции в еврозоне Европейский центральный банк (ЕЦБ) неоднократно пересматривал процентные ставки с середины 2022 года. По мере того, как эти действия начинают сказываться и инфляция постепенно стабилизируется, ЕЦБ снова находится в центре внимания.

Аналитики предсказывают, что ЕЦБ в этом месяце сделает последовательные шаги по снижению процентных ставок. Дополнительные снижения очень вероятны осенью.

Это положительное развитие для ослабевающей немецкой экономики. Однако сберегатели могут с тревогой наблюдать за этими событиями. После предыдущих снижений процентных ставок в июне и июле этого года стало очевидно, что банки с более высокими процентами по вкладам быстро передавали более низкие ставки своим клиентам. С точки зрения банков, это разумно: они получают меньше процентов на средства клиентов, хранящиеся в ЕЦБ, но хотят сохранить прибыль и, следовательно, снижают проценты, которые они платят своим клиентам.

Таким образом, можно ожидать дальнейшего существенного снижения процентных ставок по вкладам в ближайшие недели. Некоторые банки уже снизили ставки примерно за три недели до ожидаемого шага ЕЦБ: это было особенно заметно в снижении гарантированных процентных ставок.

В то время как некоторые учреждения все еще могут предлагать процентные ставки по вкладам 3,75 процента или выше, можно предположить, что новые клиенты должны будут довольствоваться 3,50 процента и принимать все более низкие ставки при каждом снижении ключевой ставки ЕЦБ.

Сберегатели, ценящие стабильность и доходность, могут подумать о размещении своих сбережений на определенный срок в депозите с фиксированной ставкой. Преимущество заключается в том, что согласованная ставка остается неизменной в течение всего срока, такого как один, два, три или даже пять лет. Недостаток заключается в том, что клиент не может получить доступ к своим деньгам в течение этого периода. Чтобы все же обеспечить определенный уровень доступности и ликвидности, разумно распределить желаемую сумму инвестиций по нескольким счетам с разными сроками.

Депозиты с фиксированной ставкой: какой срок идеален?

Прежде чем решить, какой срок подходит, важно сначала考虑以下因素：

  • Как долго я могу или хочу обходиться без своих денег?
  • Насколько важна максимально возможная доходность?
  • И какой банк в какой стране я достаточно доверяю, чтобы держать свои деньги в течение пяти лет или дольше?

Ответы на эти вопросы влияют друг на друга следующим образом.

Например, если представить женщину в середине 50-х, которая хочет надежно инвестировать деньги на свою пенсию, в таком случае стоит рассмотреть срок инвестирования от пяти до десяти лет. Однако даже те, кто соглашается на такой срок, стремясь к максимально возможной гарантии депозита, получат всего три-три процента от лучших поставщиков.

Высокая доходность доступна в других странах ЕС. Однако даже как преданный европейец, стоит подумать, готовы ли вы перевести свои сбережения в Италию или Эстонию на десять лет и доверять гарантии депозита в этих странах.

Наиболее выгодные предложения в текущей ситуации, скорее всего, будут фиксированные депозиты европейских банков со сроками до трех лет. В зависимости от ваших потребностей в безопасности можно найти банки, предоставляющие расширенное немецкое (и, следовательно, неограниченное) страхование депозитов, и те, которые предоставляют только минимально необходимый законный минимум, компенсирующий до 100 000 евро в случае банкротства банка. В зависимости от ваших потребностей в безопасности можно достичь годовой процентной ставки от около 3,5 до 3 процента.

Кроме того, существует уникальная форма страхования депозитов: Те, кто использует сравнение фиксированных депозитов FMH, найдут поставщика "Freedom24" с наибольшим сроком в двенадцать месяцев. Он предлагает исключительные процентные ставки, но ограничивает законное страхование депозитов максимум на 90 процентов инвестиций и также ограничивает сумму 20 000 евро. Те, кто ищет высокие процентные ставки, могут получить здесь впечатляющую прибыль, но должны быть осведомлены о риске.

С другой стороны, те, кто хочет получить отличные процентные ставки и расширенное немецкое страхование депозитов на один год, могут рассмотреть предложения Grenke Bank (3,35 процента). Он недавно вошел на рынок фиксированных депозитов и стремится конкурировать на вершине.

В целом: Те, кто хочет получить высокие процентные ставки, должны действовать быстро, так как условия фиксированных депозитов постоянно ухудшаются - и каждый шаг по снижению процентной ставки делает это еще хуже.****

Средний показатель из Top-53-банков в настоящее время составляет всего 2,68 процента на один год. Предложения более 3,25 процента уже стоит рассматривать, прежде чем они больше не будут доступны.

Макс Herbst является владельцем FMH-Finanzberatung, которая предоставляет независимую информацию об интересах с 1986 года.

После объявленных изменений процентных ставок ЕЦБ этим месяцем и возможных дальнейших снижений осенью сберегатели могут столкнуться с дальнейшим снижением процентных ставок по своим счетам. Чтобы получить стабильный доход и избежать этих снижений, подумайте о размещении своих сбережений в депозите с фиксированной ставкой, где согласованная ставка остается неизменной в течение срока, такого как один- пять лет.

Макс Гербст владеет компанией FMH Finance Consulting, предоставляющей независимые данные процентных ставок с 1986 года

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