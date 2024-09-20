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Неизвестные взрывы в беспроводных устройствах добавляют к спекуляциям о секретных израильских операциях

Возможные недавние секретные операции израильских агентовnetwork пробиваются в связи коалиционными атаками на коммуникативные гаджеты, используемые близкими шиитов в Ливане.

 and  Anthony Ross
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Неизвестные взрывы в беспроводных устройствах добавляют к спекуляциям о секретных израильских операциях

В течение почти двадцати четырех часов после взрывов в Ливане, как сообщает источник в службе безопасности CNN, произошла новая волна взрывов, подозреваемых в нападении на группировку Хезболла, поддерживаемую Ираном. Эти подозрительные атаки якобы были проведены оперативниками Израиля, хотя правительство Израиля отказывается признавать свою причастность к подобным действиям.

История Израиля в использовании взрывчатых веществ в телекоммуникационных устройствах восходит к 1972 году, когда в ответ на нападение палестинской группировки "Черный сентябрь" на Олимпиаду в Мюнхене, в результате которого погибли 11 израильтян, в том числе спортсмены, Израиль запустил "Операцию гнев Божий" и потратил годы на поиски тех, кто был причастен к этому нападению.

Махмуд Хамшари, представитель Организации освобождения Палестины (ООП) в Париже, был одним из тех, кто был целью. Неизвестные оперативники, предположительно связанные с израильской разведкой, проникли в его дом и установили бомбу в его телефоне, а затем договорились о телефонном интервью с Хамшари, который притворялся итальянским журналистом. Когда он взял трубку и представился, бомба была активирована дистанционно.

Вторничные атаки напомнили многим о гибели Яхьи Айяша, главного специалиста по взрывным устройствам в ХАМАС, известного как "инженер". Айяш был убит в Газе, когда его сотовый телефон, наполненный 50 граммами (1,76 унции) взрывчатых веществ, взорвался возле его головы. После его гибели в результате четырех актов мести погибли десятки израильтян.

С 2010 года пять иранских ядерных ученых были убиты в результате иностранных атак, в то время как Израиль пытается предотвратить развитие ядерного оружия своим главным противником. В августе 2015 года, в разгар этих атак, тогдашний министр обороны Израиля Моше Яалон сказал немецкому журналу Der Spiegel, что он не может нести ответственность "за продолжительность жизни иранских ученых".

Эксперты считают, что Израиль и Соединенные Штаты несли ответственность за развертывание сложного компьютерного вируса под названием Стэкнет, который разрушил центрифуги на иранском ядерном объекте в 2010 году.

Иранские официальные лица заявили, что считают, что кибератака, которая затронула центрифуги, в том числе на ядерных объектах Натанз и Бушер, имела происхождение в Израиле и Соединенных Штатах, но ни одна из стран не комментировала происхождение вируса. Стэкнет был одним из первых случаев, когда кибератака имела последствия за пределами киберпространства, заставляя центрифуги вращаться неконтролируемо. Атака на пейджер, похоже, является еще одним примером кибератаки, имеющей физические последствия, в отличие от кражи денег с банковского счета или взлома веб-сайта.

Мохсен Фахризадех, главный ядерный ученый Ирана, был убит восточнее Тегерана в 2020 году из пулемета, управляемого дистанционно из ближайшего Ниссана. Иранские официальные лица заявили, что оружие использовало искусственный интеллект и распознавание лиц, чтобы обнаружить Фахризадеха и открыть огонь, прежде чем автомобиль, предположительно наполненный взрывчатыми веществами, самоуничтожился.

Высокопоставленные иранские официальные лица обвинили Израиль в убийстве. Израиль не комментировал.

Хотя многие из этих убийств имеют научно-фантастический аспект, эксперты подчеркивают, что каждая операция требует высокого уровня человеческого интеллекта, что ставит вопрос о протоколах безопасности противников Израиля. После убийства Фахризадеха аналитики разведки подчеркнули, что стране или актеру все равно пришлось бы тайно пронести специализированное оборудование, чтобы провести операцию.

Пожарные борются с пожаром после взрыва в Саиде, на юге Ливана, в среду.

После недавних событий некоторые предположили, что взрывы могли быть вызваны кибербрешью Израиля, которая заставила литий-батареи в пейджерах перегреться и взорваться.

Но Дэвид Кеннеди, бывший аналитик по разведке Агентства национальной безопасности США, сказал CNN, что взрывы были "слишком велики, чтобы это была дистанционная и прямая хакерская атака, которая перегрузила пейджер и вызвала взрыв литий-батареи".

Кеннеди сказал, что, скорее всего, Израиль имел оперативников в Хезболле, которые смогли перехватить цепочку поставок и подменить устройства. "Пейджеры, вероятно, были заполнены взрывчатыми веществами и, скорее всего, взорвутся только при получении определенного сообщения", - сказал он.

Нью-Йорк Таймс сообщил во вторник, что Израиль спрятал взрывчатку в партии пейджеров, заказанных у тайваньского производителя Gold Apollo и предназначенных для Хезболлы, и что переключатель был встроен для дистанционного подрыва, согласно не названным американским и другим официальным лицам, знакомым с операцией.

В некоторых случаях Израиль, как считается, полагался на человеческий фактор для ликвидации своих врагов, а не на высокотехнологичные операции. В июле политический лидер ХАМАС Исмаил Хание был убит в Тегеране взрывным устройством, которое было тайно спрятано в гостевом доме, где он остановился, за два месяца до его взрыва, сказал источник, знакомый с ситуацией, CNN.

Тем не менее, Иран заявил, что убийство Хание было совершено "коротким ракетным ударом", что противоречит информации, предоставленной CNN.

Иранское правительство и ХАМАС обвиняют Израиль в убийстве. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность.

Ближний Восток имеет долгую историю тайных операций, в которых Израиль, как считается, был вовлечен в несколько инцидентов. Например, после нападения палестинских боевиков на Олимпиаду в Мюнхене в 1972 году Израиль запустил "Операцию гнев Божий" и целенаправленно преследовал тех, кто, как считалось, был причастен к этому нападению.

Мир также свидетельствует о применении передовых кибервоенных тактик, таких как вирус Стэкнет, который, как считается, был развернут Израилем и Соединенными Штатами против ядерной программы Ирана в 2010 году.

В военные размещаются у прикрытого coffinа Мохсена Фахризадеха на похоронах в Тегеране, Иран, 30 ноября, понедельник. Иран заявляет об участии Израиля в убийстве Фахризадеха, влиятельного иранского ядерного ученого, но не раскрывает своих доказательств. Израиль молчит по этому поводу, ни подтверждая, ни отрицая свою причастность.

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