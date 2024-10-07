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Неизвестные источники предполагают, что Хашем Сафиеддин является потенциальным будущим лидером Хезболлы.

Новик-руководитель «Хезболлахи», Хашим Сафадиддин, повторил критику Израиля и Запада, которую высказывал его предшественник, Хасан Наср Алла, и сохранил прочные отношения с руководством Ирана.

 and  Michael Bootcampf
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На похоронах, состоявшихся в этом году, Хасим Сафиддин произнёс надгробную речь.
На похоронах, состоявшихся в этом году, Хасим Сафиддин произнёс надгробную речь.

Неизвестные источники предполагают, что Хашем Сафиеддин является потенциальным будущим лидером Хезболлы.

Израильский чиновник, по сообщениям CNN, заявил, что целью атаки был Сафиддин, но его судьба остается неясной.

Подобно Насралле, Сафиддин является близким соратником последнего, вместе они учились в Иране в начале 1980-х годов. Оба твердо выступают против Израиля и Запада, имея тесные связи с иранским руководством.

В отношении Хезболлаха, Сафиддин служил главой исполнительного совета и считался серьезным претендентом на высшую позицию в организации после смерти своего предшественника. Однако Хезболла еще не назначила преемника Насралле.

Исполнительный совет является частью Совета Шуры, который является органом принятия решений организации, курирующим политические вопросы в отличие от Военного совета Джихад, в котором состоит Сафиддин.

В прошлых заявлениях Сафиддин высоко отзывался о связи Хезболлаха с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и его покойном лидере Касеме Сулеймани, который был убит в результате американского авиаудара в аэропорту Багдада в 2020 году. Дочь Сулеймани замужем за сыном Сафиддина.

Родившийся в 1964 году в ливанской деревне Деир Кануэн Эн-Нахр, Сафиддин является шиитским священнослужителем, который носит такой же черный тюрбан, как и покойный лидер Хезболлаха, что свидетельствует о его происхождении от Пророка Мухаммеда.

За последний год Сафиддин стал заметной фигурой на политической сцене Хезболлаха, особенно во время конфликта в Газе, где он неоднократно критиковал действия Израиля в анклаве и на южном ливанском пограничье.

По словам Филиппа Смита, эксперта по иранским шиитским милициям, Насралла готовил роли для Сафиддина в различных советах ливанского Хезболлаха.

На похоронах убитого члена Хезболлаха в мае Сафиддин хвастался силой и стойкостью своей организации, придавая приоритет палестинскому вопросу и освобождению палестинского народа.

После взрывов,targeting Хезболлаха, Сафиддин поклялся, что его группа "не отступит до конца".

Сафиддин неоднократно критиковал политику США, которую он считает поддержкой действий Израиля в Газе и южном Ливане.

В 2021 году Сафиддин обвинил США в вмешательстве во внутреннюю политику Ливана, утверждая, что "американская тирания" подрывает нации региона, используя в качестве примеров Ирак и Афганистан.

США признали Хезболлаху иностранной террористической организацией в 1997 году, а в 2017 году Сафиддин был признан иностранным террористом.

Несмотря на то, что Сафиддин был признан иностранным террористом США в 2017 году, он продолжает влиять на политические дела на Ближнем Востоке, часто критикуя политику США, которую он воспринимает как поддержку действий Израиля в регионе. Его слова имеют вес, так как он является ключевой фигурой в органах принятия решений в Хезболлахе, таких как исполнительный совет и Совет Шуры, которые непосредственно влияют на мировую сцену из-за значительного влияния Хезболлаха на Ближнем Востоке.

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