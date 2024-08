Недостаточное использование вакцины против ВПЧ остается распространенным явлением

Вирус папилломы человека (ВПЧ), который часто передается половым путем, является распространенной проблемой среди сексуально активных людей во всем мире. Институт Роберта Коха (RKI) сообщает, что почти каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с ВПЧ, и существует более 200 различных типов вирусов. Большинство инфекций не вызывают симптомов и проходят сами по себе, но некоторые типы могут привести к раку, такому как рак шейки матки, полового члена и заднего прохода. Кроме того, ВПЧ может вызывать рак в области рта и горла. Ужасающе, но почти половина всех раковых заболеваний, связанных с инфекциями, во всем мире приписывается ВПЧ, согласно данным RKI.

К счастью, существует вакцина, которая обеспечивает почти полную защиту от определенных типов ВПЧ. К сожалению, не все люди получают эту защиту. Компания Barmer по медицинскому страхованию сообщает, что в 2022 году только 60% 14-летних девочек были полностью вакцинированы против ВПЧ, а показатель вакцинации для 13-летних мальчиков составлял всего 25%. Хотя вакцинация против ВПЧ для мальчиков была рекомендована с 2018 года, у Barmer пока нет надежных данных для 14-летних в 2022 году.

Низкий уровень вакцинации вызывает беспокойство

"Низкий уровень вакцинации тревожен", - говорит Нобила Уэдраого, эксперт по общественному здравоохранению в Немецком онкологическом исследовательском центре (DKFZ) в Хайдельберге. Несмотря на небольшой рост показателей вакцинации в последние годы, темпы прогресса явно замедлились, согласно Уэдраого.

Стойкомый комитет по вакцинации (STIKO) рекомендует вакцинацию против ВПЧ для девочек с 2007 года и для мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет с 2018 года. Для защиты необходимо две дозы вакцины с интервалом не менее пяти месяцев. Любая пропущенная доза должна быть восполнена к 17 годам.

Недостаток информации может быть фактором

Исследование Barmer показывает, что активность вакцинации снизилась с 2021 по 2022 год. Уэдраого считает, что это может быть связано с меньшим количеством посещений врача во время пандемии коронавируса. Другими возможными причинами могут быть недостаточная информация, общая усталость от вакцинации и отсутствие программ вакцинации в школах.

Вирусы ВПЧ в основном передаются во время половой активности, согласно данным DKFZ. Мужчины и женщины могут заразиться, при этом симптомы различаются в зависимости от типа ВПЧ. Низкоопасные типы ВПЧ могут вызывать бородавки на лице, ногах или руках, а также генитальные бородавки, которые обычно безвредны, но могут вызывать дискомфорт.

Высокоопасные типы ВПЧ не имеют начальных симптомов

Высокоопасные типы, которые могут вызывать рак, не имеют начальных симптомов. Поэтому тест на ВПЧ уже давно входит в программу раннего выявления рака шейки матки у женщин в возрасте 35 лет и старше. Женщины в возрасте от 20 до 34 лет проходят мазок у гинеколога, чтобы выявить любые возможные изменения клеток.

Оценки показывают, что ежегодно примерно 7700 человек в Германии заболевают раком из-за инфекции ВПЧ, согласно данным DKFZ. Рак шейки матки - злокачественная опухоль шейки матки - был, по-видимому, самым распространенным раком у женщин до программы скрининга в Германии, но с тех пор стал гораздо реже. Эксперты ожидают, что эффекты вакцинации станут очевидными в ближайшие годы, согласно данным RKI.

Кондомы обеспечивают лишь ограниченную защиту

По данным DKFZ, презервативы не обеспечивают полной защиты от ВПЧ, делая вакцинацию наиболее надежным вариантом. Однако некоторым родителям трудно принять тот факт, что вакцинацию можно проводить уже с девяти лет, говорит Таня Брунерт, spokeswoman для Ассоциации педиатров и врачей подростковой медицины (BVKJ). "Зачастую есть значительное сопротивление и даже стыд при обсуждении заболеваний, передающихся половым путем", - объясняет Брунерт, практикующий в Гёттингене. "Многие родители откладывают вакцинацию до 12 или 13 лет, что является одной из причин низкого уровня вакцинации. Однако дети хорошо реагируют на вакцину в молодом возрасте. 'Чем раньше, тем лучше'".

Тем не менее, многие родители остаются скептически настроенными по поводу вакцинации. Когда вакцина была впервые представлена, были многочисленные критические голоса - даже внутри медицинского сообщества, согласно Брунерт. "Это persists despite our knowledge of the vaccine's good tolerance and effectiveness." Therefore, it is essential for pediatricians and youth physicians to provide thorough education. Even though this can be challenging amidst their busy schedules, each appointment should be used to verify the vaccination status.

The low vaccination rate among girls is particularly concerning, as only 60% of 14-year-old girls were fully vaccinated against HPV in 2022. Furthermore, this lack of protection could lead to increased cases of HPV-related cancers among young women.

Читайте также: