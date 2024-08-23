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Недооцененная уязвимость: рыбные популяции подвергаются большей опасности, чем предполагалось ранее

Во всем мире множество рыбных запасов находятся под угрозой или уже серьезно истощены из-за чрезмерного Fischens. Новое исследование предполагает, что даже запланированные квоты его могут быть завышены

 and  Alex Stellmacher
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Многие виды рыб, в том числе треска, сталкиваются с угрозой чрезмерного вылова.
Многие виды рыб, в том числе треска, сталкиваются с угрозой чрезмерного вылова.

- Недооцененная уязвимость: рыбные популяции подвергаются большей опасности, чем предполагалось ранее

Различные популяции рыб по всему миру находятся в опасности или уже достигли своего предела из-за перелова. Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Наука", это не только из-за того, что не соблюдаются научно обоснованные максимальные квоты на вылов. Сами эти квоты были установлены слишком высокими, а размеры популяций и их способность к восстановлению ранее оценивались намного более оптимистично, чем это было на самом деле.

Политики и модели в области рыболовства служат основой для регулирования глобальных и региональных рыболовных хозяйств. Основной причиной перелова считалось то, что политики устанавливали квоты выше рекомендованных модельных уровней.

Избыточные оценки

Группа ученых во главе с Грэхэмом Эдгаром из Университета Тасмании (Австралия) проанализировала данные о 230 рыбных запасах по всему миру и сравнила их с модельными данными. Они обнаружили, что во многих случаях количество рыбы в популяции и скорость восстановления запасов были существенно завышены, особенно для переловленных популяций.

Даже запасы, классифицированные как восстановленные, продолжали сокращаться на самом деле, что приводило к недостаточному снижению квот на вылов, когда они должны были подвергнуться радикальному снижению, как объяснил Рэйнер Фроэсе из Геомара Хельмгольца Центра океанологических исследований в Киле, соавтор комментария к этому исследованию, опубликованному в журнале "Наука".

Проблема не ограничивается прошлым. "Завышенные оценки размеров запасов в последние годы не используются для корректировки текущих размеров запасов", - сказал Фроэсе.

Перелов вместо устойчивого рыболовства

По данным исследования, примерно треть запасов, классифицированных Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) как "максимально устойчиво используемые", фактически являются переловленными. Для того чтобы рыбная популяция считалась устойчивой, не должно быть поймано больше рыбы, чем может восполнить популяция.

Кроме того, гораздо больше популяций, чем считалось ранее, обрушились: на 85% больше популяций, чем было первоначально оценено, сократились до менее 10% от своего исторического максимума.

Фроэсе и его соавтор Даниэль Паулай из Университета Британской Колумбии (Канада) в своем комментарии объясняют, что модели основаны на более чем 40 параметрах, включая характеристики жизни вида, детали рыболовства и необходимые усилия по рыболовству. Это множество переменных делает оценки чрезвычайно сложными, как они утверждают. Кроме того, моделисты иногда опирались на плохо обоснованные значения для некоторых параметров.

Сложные модели

"Почему иногда невероятные прогнозы официальных моделей принимались и принимаются - вот в чем вопрос", - сказал Фроэсе. Сообщество рыболовной науки в течение многих лет давало политикам ошибочные советы и thus несет часть ответственности за переловленные и обрушившиеся запасы, даже в Европе.

"Перелов является серьезной проблемой в Средиземном море, Западной Африке и Юго-Восточной Азии", - сказал Борис Ворм из Университета Дальхаузи (Канада), который не участвовал в исследовании. Многие прибрежные рыболовные хозяйства по всему миру уже обрушились и даже не документированы. Текущее исследование служит предупреждением о том, что "многие запасы, которые все еще считаются хорошо управляемыми - например, даже в Европе, могут находиться в худшем состоянии, чем считалось".

Пример Балтийского моря: треска

Явление, такое как треска в западной части Балтийского моря, было доказано для этого вида, сказал Кристиан Мёлльманн из Университета Гамбурга. "Слишком оптимистичные оценки биомассы, на мой взгляд, также способствовали перелову запаса".

Необходим пересмотр методов оценки - в сторону более простых и реалистичных моделей, заключают Фроэсе и Паулай. Кроме того, принцип осторожности должен применяться более решительно - должны использоваться консервативные оценки в неопределенных ситуациях.

Однако, по словам Мёлльманна, качество моделей не является основной проблемой. "На мой взгляд, желание рыболовной промышленности не истощать каждый вид рыбы в море более важно". Желание и понимание ловить ответственно и консервативно часто отсутствуют.

Это видно в Балтийском море, где все когда-то важные запасы трески и сельди, несмотря на годы предупреждений от ученых и экологических организаций, были переловлены настолько, что восстановление маловероятно или даже невозможно.

Другие политики и модели в области рыболовства, помимо тех, которые регулируют глобальные и региональные рыболовные хозяйства, также играют роль в некоторых местных контекстах. Неверные предположения о рыбных популяциях и их способности к восстановлению, часто из-за чрезмерно сложных моделей, могут привести к аналогичным ошибкам в этих местных рыболовных хозяйствах.

Несмотря на необходимость более простых и реалистичных моделей, как предлагают Фроэсе и Паулай, основная проблема часто заключается в отсутствии желания и понимания ловить ответственно и консервативно, как подчеркивает Кристиан Мёлльманн.

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