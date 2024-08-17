Не стоит беспокоиться о чистоте волос подмышек?

Существуют ли волосы подмышками и в чем дело с ними? Многие женщины чувствуют дискомфорт из-за их наличия и удаляют или подстригают их. У мужчин они тоже есть, но реже. Некоторые считают их негигиеничными, другие не обращают на них внимания и гордо демонстрируют свой естественный подмышечный вид. Независимо от того, являетесь ли вы поклонником волос подмышками или нет, два специалиста по коже отвечают на некоторые распространенные вопросы.

Какую роль играют волосы подмышками?

"Волосы подмышками - это, по сути, остаток от времени, когда мы были более волосатыми, чем сейчас", - объясняет дерматолог Джейми Бейкер. "Но они также выполняют свою функцию".

Они помогают регулировать температуру тела. "Выделяя пот, волосы подмышками создают своего рода испарение, которое помогает контролировать и снижать температуру тела в жаркую погоду", - говорит дерматолог Эмили Грин. Они также могут минимизировать риск натирания и раздражения. И они играют роль в распространении феромонов.

Как волосы подмышками влияют на запах тела?

Прежде всего, важно помнить, что пот сам по себе бесodorless. Неприятный запах, который мы узнаем, является результатом разложения пота бактериями, согласно Бейкеру.

Бактериальный рост в волосистой подмышечной области более плотный и сильный, чем в выбритой, поэтому "запах действительно может быть более интенсивным в волосистой подмышке", - говорит Грин.

Должна ли я удалять волосы подмышками?

Это в основном вопрос личного предпочтения. В целом, чем меньше волос подмышками, тем меньше бактериальный рост, что означает меньше запаха тела и меньше использования дезодоранта.

Выбритые подмышки облегчают очистку, так как мертвые клетки кожи не могут накапливаться в волосах. Бритье также может помочь уменьшить пятна пота на одежде.

Если я выберу удаление волос: какой метод лучше всего подходит для моей кожи?

Джейми Бейкер советует избегать эпиляции или воска, так как кожа подмышками нежная и легко воспаляется. Также следует избегать химических депиляционных кремов, чтобы защитить барьер кожи.

Бритье более щадящее, хотя и не длится так долго. "Мокрое бритье более тщательное, острое и чистое, в то время как электрическое бритье более щадящее для кожи", - говорит Грин. Однако электрические бритвы sometimes оставляют сероватые тени, особенно с темными волосами.

При мокром бритье убедитесь, что лезвие чистое и не использовалось в другом месте, чтобы предотвратить рост бактерий и возможные инфекции. Санитарно гигиеничнее использовать одноразовый станок.

Чтобы предотвратить раздражение кожи и вросшие волосы, выберите острое лезвие и подготовьте подмышечную область, вымыв ее теплой водой и нанеся пену для бритья, чтобы защитить кожу и облегчить скольжение лезвия.

Лазерное удаление волос считается щадящим методом удаления волос, но требует нескольких сеансов. Кроме того, "волосы должны быть черными, так как лазер не реагирует на пигмент, иначе они полностью исчезнут", - говорит Бейкер. Лазерное лечение подходит для людей с чувствительной кожей, которые могут испытывать покраснение и небольшие раны от регулярного бритья.

Что я могу сделать, чтобы оставаться свежим подмышками в жаркие дни?

Независимо от того, есть ли у вас волосы подмышками или нет: "Если пот производится и смывается своевременно, он не может привести к накоплению бактерий и образованию запаха", - говорит Бейкер. Регулярное мытье подмышек, как правило, необходимо - предпочтительно мягким мылом.

И, конечно же, есть дезодорант, чтобы бороться с запахом пота - будь то спрей, ролик, палочка или крем. Его не следует наносить на уже существующий пот. Поэтому, если вы уже потеете, необходимо вымыть и высушить подмышки перед нанесением дезодоранта - особенно если у вас есть волосы подмышками. В противном случае пот, смешанный с дезодорантом, будет скопляться в подмышечных волосах. Так вы не будете чувствовать себя свежим подмышками.

Для чрезмерного потоотделения могут помочь салфетки или кремы-антиперспиранты, которые не только уменьшают запах, но и сами по себе уменьшают productionsweat. Если вы чувствуете, что сильно потеете, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Это может быть вызвано состоянием, известным как гипергидроз, которое можно лечить.

"Чувства осязания и обоняния играют роль в нашем восприятии запаха подмышек. Осязание помогает нам заметить текстуру волос подмышками, а обоняние помогает распознать любые неприятные запахи, которые могут присутствовать".

"Волосы подмышками, а также другие волосы на теле богаты фолликулярными папиллами, которые являются чувствительными структурами, которые могут способствовать нашему чувству осязания".

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