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Навигация по покупкам автомобилей в Интернете и выявление безопасных методов оплаты.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
Важно опробовать автомобиль на тест-драйве перед покупкой, особенно при приобретении автомобилей с...
Важно опробовать автомобиль на тест-драйве перед покупкой, особенно при приобретении автомобилей с пробегом.

Навигация по покупкам автомобилей в Интернете и выявление безопасных методов оплаты.

Рынок подержанных автомобилей в Интернете растет быстрыми темпами, но также растут и потенциальные риски. Как найти свою мечту без риска нарваться на мошенников?

Во-первых, никогда не вносите аванс или депозит частному продавцу при покупке подержанного автомобиля онлайн. Это самое главное правило, которое нужно помнить при поиске подержанного автомобиля в Интернете, так как это может лишить вас и автомобиля, и денег.

Мошенничество распространено на рынке автомобилей в Интернете, поэтому важно тщательно оценить ситуацию перед завершением сделки. Инициатива "Безопасная онлайн-покупка автомобилей", в которую входят ADAC и полицейские отделы по борьбе с преступностью, рекомендует это.

Если вы подозреваете подозрительные объявления на торговых площадках, сообщите об этом оператору площадки. Кроме того, вы можете сообщить в местное отделение полиции, чтобы защитить других потенциальных покупателей. Эксперты также дают советы о безопасных способах оплаты и о том, как избежать мошенничества.

Осмотрите подержанный автомобиль заранее

Если возможно, осмотрите автомобиль перед покупкой и договоритесь с продавцом о тест-драйве. Хорошая идея - встретиться днем и, если покупаете у частного продавца, взять с собой свидетеля.

Спросите продавца о любых известных дефектах, так как не все они сразу бросаются в глаза.

Вот несколько дополнительных советов по осмотру:

  • Проверьте показания одометра.
  • Проверьте протектор шин.
  • Попросите сервисную книжку.
  • Попросите документы на автомобиль.

Если невозможно осмотреть автомобиль лично, позаботьтесь о своей безопасности. Некоторые торговые площадки предлагают специализированные услуги для этой цели и даже могут предоставить период возврата в 14 дней.

Выберите безопасный способ оплаты

  • При покупке автомобиля в Германии переводы через банк сложно отменить. Поэтому рекомендуется использовать безопасные способы оплаты. Вот несколько вариантов и ключевые моменты, которые следует учитывать:
  • Передавайте наличные только после подписания договора купли-продажи, получения ключей и получения документов на автомобиль. Чтобы минимизировать перемещение больших сумм наличных, встретьтесь возле отделения банка.
  • Или: используйте моментальные SEPA-трансферы, предлагаемые многими банками. С этим вариантом вы можете перевести деньги продавцу почти мгновенно, обычно используя только свой мобильный телефон. Некоторые банки могут взимать плату за эту функцию.
  • Еще один вариант, доступный на некоторых торговых площадках, - "Безопасная оплата". Покупатели и продавцы регистрируются через платформу, и покупатель переводит оплату в безопасный счет. Покупатель выпускает средства только после завершения покупки, позволяя продавцу получить перевод. Если покупатель решает не завершать покупку, он получит свои деньги обратно.

Избегайте этих способов оплаты:

  • PayPal явно исключает моторизованные vehicles. В результате ни покупатели, ни продавцы не получают защиты в таких транзакциях.
  • Переводы наличных без банковского счета также рискованны, как предупреждает инициатива, поскольку нет возможности вернуть деньги в случае мошенничества.

Важно быть осторожным при использовании онлайн-платформ для покупки подержанных автомобилей, особенно учитывая растущее количество мошенничества с потребителями. Одним из главных правил является то, что никогда не вносите аванс или депозит до личного осмотра автомобиля и завершения покупки.

С другой стороны, если свидетель и личный осмотр невозможны, выбирайте надежные онлайн-платформы, которые обеспечивают безопасные способы оплаты и предлагают политику возврата. Защита транзакции таким образом поможет предотвратить becoming a victim of online car scams.

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