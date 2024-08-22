Навигация по покупкам автомобилей в Интернете и выявление безопасных методов оплаты.

Рынок подержанных автомобилей в Интернете растет быстрыми темпами, но также растут и потенциальные риски. Как найти свою мечту без риска нарваться на мошенников?

Во-первых, никогда не вносите аванс или депозит частному продавцу при покупке подержанного автомобиля онлайн. Это самое главное правило, которое нужно помнить при поиске подержанного автомобиля в Интернете, так как это может лишить вас и автомобиля, и денег.

Мошенничество распространено на рынке автомобилей в Интернете, поэтому важно тщательно оценить ситуацию перед завершением сделки. Инициатива "Безопасная онлайн-покупка автомобилей", в которую входят ADAC и полицейские отделы по борьбе с преступностью, рекомендует это.

Если вы подозреваете подозрительные объявления на торговых площадках, сообщите об этом оператору площадки. Кроме того, вы можете сообщить в местное отделение полиции, чтобы защитить других потенциальных покупателей. Эксперты также дают советы о безопасных способах оплаты и о том, как избежать мошенничества.

Осмотрите подержанный автомобиль заранее

Если возможно, осмотрите автомобиль перед покупкой и договоритесь с продавцом о тест-драйве. Хорошая идея - встретиться днем и, если покупаете у частного продавца, взять с собой свидетеля.

Спросите продавца о любых известных дефектах, так как не все они сразу бросаются в глаза.

Вот несколько дополнительных советов по осмотру:

Проверьте показания одометра.

Проверьте протектор шин.

Попросите сервисную книжку.

Попросите документы на автомобиль.

Если невозможно осмотреть автомобиль лично, позаботьтесь о своей безопасности. Некоторые торговые площадки предлагают специализированные услуги для этой цели и даже могут предоставить период возврата в 14 дней.

Выберите безопасный способ оплаты

При покупке автомобиля в Германии переводы через банк сложно отменить. Поэтому рекомендуется использовать безопасные способы оплаты. Вот несколько вариантов и ключевые моменты, которые следует учитывать:

Передавайте наличные только после подписания договора купли-продажи, получения ключей и получения документов на автомобиль. Чтобы минимизировать перемещение больших сумм наличных, встретьтесь возле отделения банка.

Или: используйте моментальные SEPA-трансферы, предлагаемые многими банками. С этим вариантом вы можете перевести деньги продавцу почти мгновенно, обычно используя только свой мобильный телефон. Некоторые банки могут взимать плату за эту функцию.

Еще один вариант, доступный на некоторых торговых площадках, - "Безопасная оплата". Покупатели и продавцы регистрируются через платформу, и покупатель переводит оплату в безопасный счет. Покупатель выпускает средства только после завершения покупки, позволяя продавцу получить перевод. Если покупатель решает не завершать покупку, он получит свои деньги обратно.

Избегайте этих способов оплаты:

PayPal явно исключает моторизованные vehicles. В результате ни покупатели, ни продавцы не получают защиты в таких транзакциях.

Переводы наличных без банковского счета также рискованны, как предупреждает инициатива, поскольку нет возможности вернуть деньги в случае мошенничества.

Важно быть осторожным при использовании онлайн-платформ для покупки подержанных автомобилей, особенно учитывая растущее количество мошенничества с потребителями. Одним из главных правил является то, что никогда не вносите аванс или депозит до личного осмотра автомобиля и завершения покупки.

С другой стороны, если свидетель и личный осмотр невозможны, выбирайте надежные онлайн-платформы, которые обеспечивают безопасные способы оплаты и предлагают политику возврата. Защита транзакции таким образом поможет предотвратить becoming a victim of online car scams.

Читайте также: