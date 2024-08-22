Навигация по покупкам автомобилей в Интернете и выявление безопасных методов оплаты.
Рынок подержанных автомобилей в Интернете растет быстрыми темпами, но также растут и потенциальные риски. Как найти свою мечту без риска нарваться на мошенников?
Во-первых, никогда не вносите аванс или депозит частному продавцу при покупке подержанного автомобиля онлайн. Это самое главное правило, которое нужно помнить при поиске подержанного автомобиля в Интернете, так как это может лишить вас и автомобиля, и денег.
Мошенничество распространено на рынке автомобилей в Интернете, поэтому важно тщательно оценить ситуацию перед завершением сделки. Инициатива "Безопасная онлайн-покупка автомобилей", в которую входят ADAC и полицейские отделы по борьбе с преступностью, рекомендует это.
Если вы подозреваете подозрительные объявления на торговых площадках, сообщите об этом оператору площадки. Кроме того, вы можете сообщить в местное отделение полиции, чтобы защитить других потенциальных покупателей. Эксперты также дают советы о безопасных способах оплаты и о том, как избежать мошенничества.
Осмотрите подержанный автомобиль заранее
Если возможно, осмотрите автомобиль перед покупкой и договоритесь с продавцом о тест-драйве. Хорошая идея - встретиться днем и, если покупаете у частного продавца, взять с собой свидетеля.
Спросите продавца о любых известных дефектах, так как не все они сразу бросаются в глаза.
Вот несколько дополнительных советов по осмотру:
- Проверьте показания одометра.
- Проверьте протектор шин.
- Попросите сервисную книжку.
- Попросите документы на автомобиль.
Если невозможно осмотреть автомобиль лично, позаботьтесь о своей безопасности. Некоторые торговые площадки предлагают специализированные услуги для этой цели и даже могут предоставить период возврата в 14 дней.
Выберите безопасный способ оплаты
- При покупке автомобиля в Германии переводы через банк сложно отменить. Поэтому рекомендуется использовать безопасные способы оплаты. Вот несколько вариантов и ключевые моменты, которые следует учитывать:
- Передавайте наличные только после подписания договора купли-продажи, получения ключей и получения документов на автомобиль. Чтобы минимизировать перемещение больших сумм наличных, встретьтесь возле отделения банка.
- Или: используйте моментальные SEPA-трансферы, предлагаемые многими банками. С этим вариантом вы можете перевести деньги продавцу почти мгновенно, обычно используя только свой мобильный телефон. Некоторые банки могут взимать плату за эту функцию.
- Еще один вариант, доступный на некоторых торговых площадках, - "Безопасная оплата". Покупатели и продавцы регистрируются через платформу, и покупатель переводит оплату в безопасный счет. Покупатель выпускает средства только после завершения покупки, позволяя продавцу получить перевод. Если покупатель решает не завершать покупку, он получит свои деньги обратно.
Избегайте этих способов оплаты:
- PayPal явно исключает моторизованные vehicles. В результате ни покупатели, ни продавцы не получают защиты в таких транзакциях.
- Переводы наличных без банковского счета также рискованны, как предупреждает инициатива, поскольку нет возможности вернуть деньги в случае мошенничества.
Важно быть осторожным при использовании онлайн-платформ для покупки подержанных автомобилей, особенно учитывая растущее количество мошенничества с потребителями. Одним из главных правил является то, что никогда не вносите аванс или депозит до личного осмотра автомобиля и завершения покупки.
С другой стороны, если свидетель и личный осмотр невозможны, выбирайте надежные онлайн-платформы, которые обеспечивают безопасные способы оплаты и предлагают политику возврата. Защита транзакции таким образом поможет предотвратить becoming a victim of online car scams.