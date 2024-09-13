Наступление на Курск Украины считалось значительным триумфом, но оно принесло значительную цену.

Я бросаю взгляд вниз и замечаю осколки чего-то на своей ноге. Я не уверен в ситуации, поэтому накладываю жгут и пытаюсь покинуть район, как рассказал Васил, также известный как Бumblebee, в интервью CNN в городе Сумы на севере Украины, где он восстанавливается после ранений.

Украина неожиданно провела внезапную атаку на российскую область Курск, заставшая Москву врасплох и продвинувшись примерно на 30 километров (19 миль) от границы. Однако темп кампании замедлился, и в четверг президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия начала "контрнаступательные действия".

Министерство обороны России заявило, что российские войска проникли в Курскую область, захватив десять поселений.

Перед контрнаступлением CNN побеседовала с четырнадцатью украинскими солдатами из пяти разных подразделений, развернутых в Курске во время incursio. Четверо были ранены в операции и восстанавливаются в украинских больницах, в то время как остальные десять все еще активны в России. Среди них были пехотинцы, члены дрон-единицы, водители бронетранспортеров и саперы, или передовые боевые инженеры.

Большинство из них предпочли остаться анонимными или быть идентифицированными только по имени и позывному из-за деликатности беседы и вопросов безопасности.

Все четырнадцать сообщили, что контрнаступление в Курске было сложной операцией, с потерями, подобными другим участкам фронта. Они выразили опасения по поводу сложности операции через пять недель и вопросили о ее времени, так как Украина боролась за защиту ключевых городов и поселков на востоке страны.

"Это станет еще сложнее. Будет больше артиллерийского огня, больше солдат, и будут серьезные и сложные бои, но мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить наше положение – Украина хочет мира, но мира, когда мы победим, а не когда будем побеждены", – сказал Васил.

"Россия отправляет много солдат и артиллерию (в Курск). Мы понесли потери и испытали значительное количество поврежденной техники", – добавил он.

Украинские официальные лица заявили, что Москва мобилизовала около 30 000 солдат в Курскую область. Два офицера, знакомые с ситуацией, сообщили, что эти подкрепления включали солдат частной военной компании "Вагнер", которая, как считают офицеры, была переброшена из Западной Африки.

Бойцы "Вагнера" должны были быть официально интегрированы в российскую армию после смерти главы "Вагнера" Евгения Пригожина в прошлом году. Однако украинские солдаты, действующие в Курске, сообщили, что бойцов "Вагнера" можно отличить от остальных российских войск по лучшему оборудованию и продвинутому обучению.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров также заявил вскоре после начала incursio, что специальное подразделение чеченских сил "Ахмат" присутствует в регионе.

Дмитрий, командир Васила, возглавляющий украинский батальон "Сокол", сообщил CNN, что его подразделение также обнаружило флаги и знаки различия "Вагнера" в районе – нечто, что подтвердили и другие солдаты.

Хотя Россия восстановила контроль над некоторыми небольшими поселениями в последние дни, Украина удерживает контроль над большинством территории, захваченной во время начальных дней incursio, согласно оценке Института изучения войны, американской организации по мониторингу конфликтов.

"Тактическое достижение"

Операция в Курске дала украинцам значительный моральный подъем, представляя собой первый существенный стратегический успех Киева с момента освобождения Херсона в ноябре 2022 года.

Большинство солдат, с которыми беседовала CNN, заявили, что преподать урок России стоило всех трудностей.

"Это было приятное чувство. Россия – одна из крупнейших стран по территории, населению и военной мощи. И у них есть ядерное оружие. У нас небольшое количество людей, и мы ведем войну уже десять лет, с тех пор как Россия атаковала нас и оккупировала некоторые части Луганской и Донецкой областей", – объяснил Васил, имея в виду поддержку Москвы пророссийским сепаратистам на востоке Украины в 2014 году, когда Крым также был незаконно аннексирован Кремлем.

"И теперь мы видим, что даже после всего этого мы можем атаковать их территорию и сообщить миру: 'Не бойтесь. Будьте храбрыми. Будьте сильными и умными'".

Дмитрий, чей позывной – Холод, дал краткую оценку: "Ф**к да! Вот чувство, когда я видел, как наши танки стреляют по российским позициям. Они подняли руки, и мы взяли много пленных".

В эксклюзивном интервью CNN на прошлой неделе главнокомандующий Украины Александр Сирский дал наиболее подробное объяснение причин incursio. Он заявил, что цель состояла в том, чтобы предотвратить использование России Курска в качестве плацдарма для новой атаки, отвлечь внимание Москвы от других районов, создать "зону безопасности" и предотвратить обстрелы гражданского населения с территории, захватить пленных и, конечно же, поднять мораль украинских войск и всей страны.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что еще одной целью операции было продемонстрировать западным союзникам Киева, что с достаточной поддержкой его армия может дать отпор и в конечном итоге победить в войне.

Украина испытывала сильное давление на восточном фронте большую часть года и все еще восстанавливается от существенных потерь, вызванных задержками в поставках американской военной помощи зимой и весной.

Неожиданная операция "Курск", застигнувшая врасплох даже некоторых ближайших союзников Украины, была встречена с похвалой со стороны западных официальных лиц. В субботу директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что это "существенное стратегическое достижение". Говоря в Лондоне, он сказал: "Оно не только подняло дух украинцев. Оно также выявило некоторые слабости в России Путина и его военной машине".

В Украине успех был ожидаем и широко праздновался. Однако солдаты, участвовавшие в операции, рассказали CNN, что это было сложное задание.

Один солдат, позывной "Финн", рассказал, что российские укрепления были хорошо построены и сочетались в себе различные меры обороны. Например, мины были установлены под противотанковыми барьерами, называемыми "зубья дракона".

Финн сказал, что вся его команда - четверо ветеранов с большим опытом - были полностью истощены. Они были одними из первых подразделений, которые проникли в Россию, и им было поручено расчистить мины и разобрать оборонительные сооружения перед прибытием украинских пехотных и артиллерийских подразделений. Они провели две недели в Курске, работая круглосуточно, получая время от времени несколько часов сна и всегда оставаясь бдительными.

Были сообщения о потерях, о которых они рассказали. Один солдат указал на свои ботинки и сказал: "Здесь можно собрать много образцов ДНК". "К сожалению, украинская ДНК", - сказал он.

Финн подчеркнул, что работа на чужой территории в незнакомой местности усложняла миссию. Большинство подразделений, участвовавших в операции "Курск", были переброшены с других позиций фронта, где они приобрели значительный опыт за последние два с половиной года.

Член экипажа бронетранспортера (БТР), перевозящего украинских пехотинцев через Курскую область, рассказал CNN, что его подразделение было переброшено из Часив Яр на восточном фронте. "Я мог бы проехать там с завязанными глазами от одной позиции к другой", - сказал он.

Однако в Курске он и его команда заблудились. "Мы оказались в (российском городе) Судже, где нам пришлось ждать, пока наш командир найдет нас", - объяснил он, добавив, что плохая видимость и незнание местности делали навигацию очень сложной. Многие подразделения сообщали о проблемах с навигацией и связью между подразделениями и командирами в Курске.

При отсутствии GPS и мобильной связи украинцы полагаются на услугу Starlink. Однако они обнаружили, что она не работает в некоторых частях Курской области.

Член экипажа БТР признал, что эти перебои в связи мешали им связываться со своим командиром в течение длительных периодов времени.

Из-за засухи, длящейся несколько месяцев, земля в этом районе очень сухая, что еще больше усложняет навигацию тяжелой техники, поднимающей пыль. Член экипажа БТР и его командир говорили с CNN в северной Украине, где они восстанавливались после травм, которые, как они утверждают, получили в результате столкновения двух украинских бронетранспортеров из-за плохой видимости и отсутствия навигационных сигналов.

Если фронт останется в основном неизменным, битва за Курск вскоре может напоминать некоторые участки восточного фронта, где обе стороны будут упорно сражаться за каждый квадратный метр земли.

Один сапер сказал, что миссия его подразделения в Курске недавно изменилась. Он говорил с CNN в небольшой украинской деревне на границе после возвращения с особенно трудной миссии.

"Если бы это было легко, вы бы видели, как постоянно передвигаются машины скорой помощи", - сказал один солдат, отдыхая на украинской стороне границы.

Несколько недель назад он и его команда устраняли российские укрепления и расчищали минные поля, чтобы украинская пехота могла продвинуться глубже в Россию. Теперь, сказал он, их роль изменилась; они устанавливают мины и готовят оборону, чтобы остановить продвижение российских войск.

Побори свой страх

Как и все солдаты, которых интервьюировало CNN, Вася и его командир, Холод, не знали, что окажутся в России, когда их перенаправили из Покровска на восток в Сумскую область.

"Мы все думали, что русские придут сюда, потому что у нас не было много времени. Была встреча, и мой командир сказал, что мы должны быть в Сумах в течение трех дней", - сказал Холод.

"И тогда, в день, когда все началось, я был на встрече с другими командирами, и они показали мне карту и объяснили свою стратегию, куда они поедут, что они окружат, и я понял, что мы двинемся в Россию", - вспоминал Холод.

Говоря с CNN, Вася сказал, что не задумывался о миссии или своих травмах, а просто сосредоточился на настоящем.

"Это война. Мы солдаты, и мы должны сделать все, чтобы защитить нашу страну. Это часть более широкого плана, и я не спрашивал себя, почему я здесь", - сказал Вася.

Сидя на скамейке в Сумах, с забинтованной ногой и капельницей возле локтя, Вася сказал, что на линии фронта было много взрывных российских дронов в тот день, когда он получил ранение. "Ребята из другого подразделения проходили мимо, и я предупредил их быть осторожными, потому что там было настоящее дроновое побоище... и вот тогда - бах", - сказал он, используя несколько крепких слов.

Его товарищи сказали ему, что ему повезло остаться в живых. Холод, который был одним из первых, кто reached его после взрыва, похвалил Васю за его спокойствие после атаки.

Вася объяснил, что оставался спокоенным просто потому, что это было в его характере. "Самое главное, когда ты очень боишься, - сохранять контроль. Если ты можешь контролировать свой страх, все будет в порядке", - сказал он.

"Документ сообщал, что эти детали останутся во мне, они слишком сложны для удаления, и, скорее всего, лучше, если они останутся," - объяснил Вася CNN, демонстрируя невозмутимое отношение к идее продолжения своей жизни с встроенными остатками российских боеприпасов.

"И что с того?" - добавил он. "Я не превращусь в русского из-за этих деталей. Это не работает так, как в вампирских легендах!"

Неожиданная операция "Курск", проведенная Украиной, была направлена на предотвращение использования Россией Курска в качестве плацдарма для нового наступления и отвлечение сил Москвы от других районов. (из текста)

Несмотря на поднятую мораль и стратегический выигрыш, операция "Курск" была сложной задачей для украинских войск, с хорошо построенными российскими укреплениями и проблемами связи. (последующий текст)

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