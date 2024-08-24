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NASA откладывает возвращение астронавтов из своих космических миссий до 2025 года.

Вместо одного недельного периода его продлили на восемь месяцев.

 and  John Stellmacher
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NASA откладывает возвращение астронавтов из своих космических миссий до 2025 года.

Экспедиция в космос приняла неожиданный оборот: изначально NASA планировало, что два астронавта проведут неделю на МКС, но из-за проблем со "Старлайнером" они остаются там уже восемь месяцев. NASA не вернёт астронавтов до февраля 2025 года с помощью "Крестового Дракона" SpaceX. Причиной задержки является сложности со "Старлайнером". По словам главы NASA Билла Нелсона, это решение принято по соображениям безопасности. Астронавты Сони Уильямс и Барри Уилмор вернутся на Землю в феврале 2025 года на "Крестовом Драконе" SpaceX.

По новому плану, астронавты NASA вернутся на Землю тем же "Крестым Драконом" во время запланированного запуска "Экипажа 9" в сентябре, хотя на борту будет только два из четырех ожидаемых астронавтов. Уильямс и Уилмор станут частью этого экипажа, в конечном итоге вернувшись на Землю со своими товарищами по экипажу в 2025 году. В неожиданном повороте событий "Старлайнер" вернется на Землю без экипажа на борту.

Миссия началась с первого пилотируемого испытательного полета "Старлайнера" в июне, который должен был длиться всего неделю. Однако во время этого периода возникло множество технических проблем, затронувших двигатели и герметичность.

Первое пилотируемое испытание

После этих осложнений NASA долго размышляло, стоит ли возвращать двух астронавтов или ждать "Крестового Дракона" для их возвращения, которое состоится через несколько месяцев. Реusable "Старлайнер" от американской аэрокосмической компании Boeing состоит из круглой 3-метровой высотой кабины экипажа и служебного модуля. В отличие от "Крестового Дракона" SpaceX, который приземляется на воду, он приземляется на Землю.

Запуск состоялся с космодрома в Кап-Канаверал, Флорида, в июне после нескольких задержек. В мае 2022 года "Старлайнер" успешно выполнил свой первый беспилотный полет к МКС, где пробыл четыре дня. В обозримом будущем он должен перевозить астронавтов на МКС в качестве альтернативы космическим кораблям "Крестовой Дракон".

Астронавты Сони Уильямс и Барри Уилмор, в настоящее время находящиеся на МКС, должны были вернуться на Землю через неделю, но из-за проблем со "Старлайнером" их пребывание продлено до февраля 2025 года. В то же время они вернутся на Землю с "Экипажем 9" NASA в сентябре с помощью перезапускаемого "Крестового Дракона" SpaceX.

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