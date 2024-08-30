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NASA корректирует график миссии SpaceX Starliner из-за возникших проблем

 and  Melissa Williams
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Космонавты НАСА Сантия Уильямс и Бэри Уилмор продлевают свой полёт на орбите.
Космонавты НАСА Сантия Уильямс и Бэри Уилмор продлевают свой полёт на орбите.

- NASA корректирует график миссии SpaceX Starliner из-за возникших проблем

Из-за некоторых технических сбоев космического корабля "Starliner" NASA, американское космическое агентство, было вынуждено разработать новый план спасения двух астронавтов, которые в настоящее время застряли в космосе. В результате NASA объявило, что астронавты Зена Кардман и Стефани Уилсон не полетят на Международную космическую станцию (МКС) на запланированном миссии с космическим кораблем "Dragon" в конце сентября, как было запланировано изначально.

Вместо них на запланированном возвращении в феврале 2025 года полетят Сунни Уильямс и ее товарищ Барри Уилмор. Компанию им на этом пути к нашей космической обители, в 400 километрах над Землей, составят астронавт Ник Хейг и космонавт Александр Горбунов. NASA заверило, что Кардман и Уилсон будут рассмотрены для будущих назначений.

Лунная экспедиция

Изначально Уильямс и Уилмор, астронавты на борту "Starliner", должны были пробыть на Международной космической станции (МКС) всего неделю после первого пилотируемого запуска этого неисправного космического корабля корпорацией Boeing в начале июня. Однако, похоже, их пребывание продлится более восьми месяцев.

Администратор NASA Билл Нельсон сослался на соображения безопасности как на причину того, что неисправный "Starliner" не будет возвращаться на Землю с экипажем на борту, так как после запуска возникли технические проблемы, в том числе неполадки с двигателями и утечки гелия. С тех пор два астронавта находятся в изоляции на космической станции. "Starliner", пристыкованный к станции, должен совершить безэкипажный обратный полет на Землю в течение ночи с 6 на 7 сентября.

Научная общественность внимательно следит за ситуацией с застрявшими астронавтами, так как этот инцидент может предоставить ценные данные для будущих космических миссий. Научный подход к этой проблеме заключается в анализе данных, полученных от технических сбоев "Starliner", чтобы повысить безопасность и надежность космических кораблей в будущем.

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