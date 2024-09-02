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Нагельсманн официально объявляет: Киммич идет по стопам Гюндогана

Капитан Киммих: Что касается этого перевода персонала, национальный тренер Нагельсманн не внес каких-либо неожиданных изменений. Ожидаемые амбиции звезды Баварии ясны.

 and  Mark Rodriguez
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В скорых случаях Киммич будет капитаном немецкой национальной команды.
В скорых случаях Киммич будет капитаном немецкой национальной команды.

- Нагельсманн официально объявляет: Киммич идет по стопам Гюндогана

Иoshua Киммих стал новым капитаном сборной Германии по футболу, как и ожидалось, по выбору Юлиана Нагельсманна, сменив Илькая Гюндогана. 29-летний местный житель Мюнхена поведет команду DFB к чемпионату мира 2026 года в Северной Америке. Гюндоган ушел из сборной после домашнего Евро. Нагельсманн выбрал Антонио Рюдигера и Кая Хавертца в качестве заместителей Киммиха.

Во время встречи команды DFB в Герцогенаурахе Нагельсманн сказал: "Капитан - представитель команды, выражающий мнение команды. Мы искали игроков с сильной связью".

Как объяснил тренер, "Йош был одним из трех капитанов на Евро, поэтому он был очевидным фаворитом, когда другие не были доступны". Киммиха описывают как человека, который всегда полностью отдается делу, иногда даже в ущерб себе, и который всегда жаждет победы.

Первый матч Киммиха в качестве капитана состоится в следующую субботу (20:45 по центральноевропейскому времени) против Венгрии в Дюссельдорфе в рамках Лиги наций. Это назначение capitaine является большой честью в его уже впечатляющей карьере в DFB. Опытный профессионал впервые вышел на поле в национальной команде в матче подготовки к Евро против Словакии в мае 2016 года (1:3).

После дебюта его путь был отмечен tanto успехами, как и неудачами, в том числе победой на Кубке конфедераций в 2017 году, но ранними вылетами из чемпионата мира в 2018 и 2022 годах, и разочаровывающим выступлением на Евро в 2021 году - неудачи команды DFB также были тесно связаны с его карьерой. Домашнее Евро этого лета с впечатляющими выступлениями, отличной атмосферой и в итоге обидным поражением в четвертьфинале против Испании, должно стать новой главой. Киммих неоднократно заявлял о своих лидерских амбициях. Ранее он уже носил капитанскую повязку, например, когда был заместителем Мануэля Нойера.

В следующее лето его могут принять в клуб 100. С 91 международным матчем Киммих бесспорно является самым опытным игроком в команде Нагельсманна на данный момент. Летом он может присоединиться к эксклюзивному клубу 100. За ним следуют Рюдигер (74), Хавертц (51) и Марк-Андре тер Штеген (40), который станет первым-choice голкипером вместо Мануэля Нойера. Вратарь, а также Йонатан Тах, Паскаль Гросс и Никлас Фюлкруг вошли в новый совет команды.

В контексте обсуждения Нагельсманном своих выборов заместителей Киммиха можно найти заявление: "Добавляется: Кай Хавертц и Антонио Рюдигер в качестве заместителей".

Как указано в тексте: "Как и ожидалось, Иoshua Киммих стал новым капитаном сборной Германии по футболу по выбору Юлиана Нагельсманна", за этим может последовать: "Добавляется: Их назначение капитаном и заместителями является значимой ролью в пути команды DFB к чемпионату мира 2026 года в Северной Америке".

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