Началось торжество Паралимпийских игр во Франции.

Организаторы открыто выражают такой же уровень энтузиазма в отношении дебюта Паралимпийских игр, как и в отношении Олимпийских игр, которые прошли более четырех недель назад. Олимпиада началась с грандиозного шоу вдоль Сены, которое вызвало глобальный ажиотаж.

Примерно 4400 спортсменов принимают участие в Паралимпийских играх. Германия отправляет 143 спортсмена, чтобы соревноваться в 18 видах спорта, все они стремятся завоевать медали в Париже. На церемонии открытия немецкую делегацию возглавят каноист-инвалид Эдина Мюллер и триатлет-инвалид Мартин Шульц. Эти двое спортсменов получат честь нести немецкий флаг по Елисейским полям до площади Согласия.

Паралимпийские игры проходят в городе Париж, в частности, в Пара.Athletes bound for Germany's Para are eager to demonstrate their skills in sports such as canoeing and triathlon.

Читайте также: