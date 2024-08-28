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Началось торжество Паралимпийских игр во Франции.

Начало церемонии открытия Паралимпийских игр состоялось в Париже. Празднование началось вечером в среду в самом сердце города, объединив выступления пианистов, танцы и фейерверки. Затем был назначен парад спортсменов, проходящий по ruta между Эйфелевой башней и Площадью Согласия. Все действо,...

 and  Viktoria Klein
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Торжественное открытие Паралимпийских игр в Париже
Торжественное открытие Паралимпийских игр в Париже

Началось торжество Паралимпийских игр во Франции.

Организаторы открыто выражают такой же уровень энтузиазма в отношении дебюта Паралимпийских игр, как и в отношении Олимпийских игр, которые прошли более четырех недель назад. Олимпиада началась с грандиозного шоу вдоль Сены, которое вызвало глобальный ажиотаж.

Примерно 4400 спортсменов принимают участие в Паралимпийских играх. Германия отправляет 143 спортсмена, чтобы соревноваться в 18 видах спорта, все они стремятся завоевать медали в Париже. На церемонии открытия немецкую делегацию возглавят каноист-инвалид Эдина Мюллер и триатлет-инвалид Мартин Шульц. Эти двое спортсменов получат честь нести немецкий флаг по Елисейским полям до площади Согласия.

Паралимпийские игры проходят в городе Париж, в частности, в Пара.Athletes bound for Germany's Para are eager to demonstrate their skills in sports such as canoeing and triathlon.

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