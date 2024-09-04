- Начало собрания VW вызвало демонстрации работников

На собрании профсоюза в Volkswagen начались решительные протесты сотрудников. Работники пришли с плакатами, выражая недовольство последними стратегиями сокращения бюджета. Один плакат гласил: "Остановитесь перед стабильностью работы", а другой обвинял совет директоров в обмане из-за возможных предложений по снижению зарплаты.

Примерно 10 000 человек присутствовали на собрании лично, а другие присоединились онлайн через внешние экраны. Председатель профсоюза Daniela Cavallo ранее выразила обеспокоенность среди сотрудников и предсказала сильное противодействие стратегиям совета директоров.

В понедельник крупнейший в Европе производитель автомобилей объявил о повышенном внимании к сокращению бюджета для своего основного бренда Volkswagen из-за ухудшающейся ситуации. Закрытие немецких заводов и сокращение рабочих мест больше не исключены. По словам профсоюза, компания также требует пересмотра зарплат внутри своей структуры.

На закрытом собрании профсоюза планировалось, что топ-менеджеры Томас Шaefer (руководитель бренда) и Арно Антлиц (финансовый директор группы) представят планы сокращения бюджета. Также ожидалось присутствие главы группы Оливера Блюме. Еще одно собрание профсоюза было запланировано на более позднее время в Эмдене.

Несмотря на противодействие профсоюза, вопрос об изменениях в занятости остается важной темой в Volkswagen. Сотрудники выражают обеспокоенность возможной потерей работы и пересмотром зарплат из-за стратегий сокращения бюджета компании.

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