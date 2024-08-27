Начало процедуры компенсации после раскрытия FTI было запланировано.

Процесс возврата средств для клиентов FTI протекает гладко, как сообщает Немецкий фонд путешествий и безопасности (DRSF), и набирает обороты. Согласно специализированному туристическому порталу "fvw.de", было подано значительное количество заявок на возврат средств, и уже производятся выплаты.

Примерно 215 000 бронирований пакетных туров были затронуты банкротством FTI. Клиенты, которые сделали оплату, могут подать заявку на возврат этих средств из фонда путешествий и безопасности с 8 августа.

Фонд уже связался по электронной почте с примерно 100 000 пострадавшими, у которых есть как минимум два цифровых фактора аутентификации, таких как адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Эти факторы необходимы для процесса аутентификации, предшествующего онлайн-заявке на возврат средств, как сообщает fvw.de. Как подтвердил представитель DRSF, эта процедура предназначена для защиты личных данных пострадавших и предотвращения мошенничества.

Письма будут разосланы в ближайшее время

Еще более 100 000 пострадавших также будут скоро уведомлены, у которых фонд имеет почтовый адрес, но не имеет достаточных данных для двухфакторной аутентификации. Как объявил CEO DRSF профессор Али Арнаут порталу fvw.de, этой группе клиентов FTI будут отправлены письма в ближайшее время. После получения этих писем эти клиенты могут предоставить необходимые данные и инициировать онлайн-процесс возврата средств.

Г-н Арнаут доволен. С точки зрения DRSF, процесс возврата средств работает эффективно. "Заявки обрабатываются и выплачиваются. Процессы надежны, и мы можем увеличить пропускную способность", - сказал он.

Подробная информация о процессе возврата средств и требованиях пострадавших от банкротства FTI предоставляется фондом путешествий и безопасности. Также доступна горячая линия: 030 78954770 (с понедельника по пятницу, с 8 до 10 вечера; в субботу и воскресенье, с 9 до 6 вечера). Третий по величине туроператор Европы, FTI, подал заявление о банкротстве 3 июня.

Несмотря на эффективный процесс возврата средств, некоторым клиентам FTI все еще необходимо предоставить данные для двухфакторной аутентификации, чтобы инициировать онлайн-процесс возврата средств. После получения писем и предоставления необходимой информации они могут продолжить процесс возврата средств. Безопасное путешествие остается важным для всех путешественников, независимо от процесса возврата средств.

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