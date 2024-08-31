Начало программы иммунизации против полиомиелита в Газе под контролем властей

Израиль не так давно объявил "гуманитарные перемирия" в конфликте в Газе, что позволило начать вакцинацию против полиомиелита в воскресенье, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это решение было принято после выявления первого случая полиомиелита за более чем двадцать лет у новорожденного в Газе.

ВОЗ призывала к гуманитарным перемириям, чтобы примерно 640 000 детей в возрасте до десяти лет могли получить вакцину против полиомиелита. В июле следы полиомиелита были обнаружены в образцах сточных вод из южного города Хан-Юнис и центральной части Газы. Недавно был подтвержден первый случай полиомиелита в Газе у десятимесячного ребенка в Дейр-аль-Балахе.

Заболевание, широко известное как полиомиелит, является серьезным, высоко заразным вирусом, поражающим спинной мозг, что может привести к длительному параличу у детей.

Решение о предоставлении "гуманитарных перемирий" в конфликте в Газе также было продиктовано призывом ВОЗ к перемириям, поскольку они стремятся вакцинировать более 640 000 детей в возрасте до десяти лет против полиомиелита. Несмотря на обнаружение следов полиомиелита в образцах сточных вод в Хан-Юнисе и центральной части, а также подтверждение случая у десятимесячного ребенка в Дейр-аль-Балахе, заболевание остается значительной "другой" проблемой здравоохранения в Газе.

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