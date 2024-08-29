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Главные темыНовостиЕвропейская комиссия

Начальник BSW домохозяйка избита в Тюрингии

На политическом митинге в Элштате, капитале Тюрингии, человек бросил краской в федерального председателя BSW Сахру фон Шаубе. Свидетели, которые были охранниками, утихомирили нападавшего. В итоге Шаубе, её трибуна и часть сцены оказались забрызганы краской.

 and  Anne Legman
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Начальник BSW домохозяйка избита в Тюрингии

Член правления BSW Джон Лукас Дитрих назвал инцидент "бесхребетным нападением краской", совершенным неизвестным лицом с помощью неопределенного вещества в Эрфурте. Опросы показывают, что коалиция BSW во главе с Сахрой Вагенкнехт может пройти в земельные парламенты в Эрфурте и Дрездене с существенными цифрами на выборах в землях Тюрингия и Саксония в воскресенье.

BSW, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, решительно осудил "бесхребетное нападение краской" в Эрфурте, заявив, что такие действия противоречат их принципам. Комиссия, расследующая инцидент, пока не установила личность виновника или конкретное вещество, использованное в нападении.

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