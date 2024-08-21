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Началась новая эра команды ФФБ: "Неизбежная смена в управлении командой"

После почти двух десятилетий и восьми значительных международных турниров в качестве основного голкипера, карьера Мануэля Нойера на посту капитана национальной сборной подошла к концу. Его последний матч прошел против Испании на Евро.

 and  Ann Bradley
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- Началась новая эра команды ФФБ: "Неизбежная смена в управлении командой"

После почти двух десятилетий в составе национальной сборной Германии Мануэль Нойер с довольной улыбкой обращается к камере и говорит: "В конце концов, это было неизбежно". В 38 лет он официально объявляет о своем уходе из состава DFB, завершая свою футбольную карьеру в сборной Германии. "С этого момента мое пребывание в немецкой футбольной команде подошло к концу".

После неудачного чемпионата Европы на родине Нойер оставляет надежды на чемпионат мира 2026 года и посвящает себя исключительно "Баварии". Похоже, пришло время Марку-Андре те Стегена взять бразды правления в сборной DFB после многих лет ожидания.

Нагельсманн и Вёлльер отдают дань уважения

Главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн теперь должен заменить еще одного ветерана и опору команды после ухода Тони Крооса, Томаса Мюллера и Илкая Гюндогана. В официальном заявлении DFB Нагельсманн выразил свои чувства: "Хотя я понимаю причины и решение Мануэля, его уход - это значительная потеря и в спортивном, и в личном плане". Он также высоко оценил Мануэля, сказав: "Нет другого вратаря, который так изменил искусство вратарской игры, как Мануэль Нойер в истории футбола".

Спортивный директор DFB Руди Вёлльер также поделился своими мыслями: "В анналах немецких вратарей Мануэль выделяется среди многих выдающихся вратарей, и его уникальный стиль revolutionized the art of goalkeeping".

Нойер покидает чемпионат мира 2026 года, несмотря на хорошую физическую форму

Дебют Нойера в составе DFB состоялся 2 июня 2009 года против Объединенных Арабских Эмиратов (7:2), и он признался, что был "совершенно нервничает". Он оставался первым-choice голкипером Германии на восьми крупных турнирах после этого, в том числе в триумфе на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Оглядываясь назад, он испытывает гордость и благодарность за время, проведенное в составе сборной DFB, где он был капитаном в течение семи лет.

Нойер находится в отличной физической форме, но убежден, что пришло время уйти на пенсию. "Чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике был бы заманчивой перспективой для меня", - сказал он. "Однако я убежден, что это правильное время для ухода". Последний международный матч Нойера состоялся в разочаровывающем поражении от Испании со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата Европы.

Обдуманный уход после выхода из Евро

Нойер сыграл в общей сложности 124 международных матча за Германию, проведя в воротах DFB 11 100 минут, что эквивалентно 185 часам или 7,7 дням. В течение более чем десяти лет он revolutionized international goalkeeping своими выдающимися выступлениями, техникой, реакцией и классом за линией ворот. "Мануэль Нойер уже оставил свой неизгладимый след в истории немецкого футбола и спорта во время своей активной карьеры", - похвалил спортивный директор "Баварии" Макс Эберл.

Родившийся в Гelsenkirchen Нойер оставил решение о своем будущем в составе сборной DFB открытым после Евро. "Я сказал, что подумаю об этом после турнира", - вспомнил Нойер сразу после турнира. Ранее этой неделей ходили слухи, что Нойер собирается продолжить, но он теперь положил конец любым спекуляциям. "Носить немецкую футбольную форму было для меня честью, спасибо за это", - сказал он в трогательном послании фанатам и коллегам.

Он столкнулся с возможностью завершить свою карьеру в DFB или даже в футболе более чем полтора года назад после тяжелой травмы ноги в результате несчастного случая на лыжах после чемпионата мира 2022 года в Катаре, который привел к сложному перелому нижней конечности. "Восстановление после этого, возвращение на поле на домашнем чемпионате Европы, было моей личной победой", - поделился Нойер.

Национальный тренер Нагельсманн объявил во время Евро, что хочет привнести свежие лица в состав сборной DFB с учетом чемпионата мира 2026 года. Нойер, наряду с Кроосом, который ушел из футбола в возрасте 34 лет, и Мюллером, являются последними чемпионами мира из Рио, покидающими состав DFB. "Ману будет не хватать в национальной команде", - сказал Нагельсманн. Так же, как и Мюллер, Нойер стремится завоевать самые престижные титулы с "Баварией", с финалом Лиги чемпионов, запланированным на Мюнхен в 2025 году весной. Даже капитан сборной Гюндоган недавно сказал прощай международному футболу.

ter Stegen - новый номер один?

Долгосрочный товарищ и соперник Нойера ter Stegen (32 года) был идентифицирован как основной кандидат на вакантное место номер один в воротах сборной DFB. ter Stegen даже осмеливался надеяться занять место номер один во время домашнего Евро, но возвращение Нойера для своих последних выступлений в футболке DFB разрушило эти надежды.

После ухода из сборной Германии Мануэль Нойер сосредотачивается на своей роли в "Баварии". Его бывший соперник и долгосрочный товарищ ter Stegen готовится занять место, которое он давно хотел в немецкой национальной сборной.

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