На Западном берегу начинается масштабная израильская военная операция, в результате которой погибает много людей.

Израильские военные автомобили, оснащенные броней, проникли в лагеря беженцев Тулкарм и Тубас, а также в город Дженин ночью во вторник. Фотографы, связанные с AFP, запечатлели инцидент днем в среду, показав, что израильские войска установили блокпосты у входа в лагеря и непрерывно вели огонь, создавая звуки выстрелов и взрывов внутри лагерей.

Израильская армия взяла на себя ответственность за нейтрализацию девяти "вооруженных экстремистов" в ходе этих антитеррористических операций. Семь из них якобы были ликвидированы в результате авиаударов. Сначала Красный полумесяц Палестины сообщал о десяти погибших; однако эта цифра была затем скорректирована до девяти погибших и пятнадцати раненых. Хамас подтвердил, что трое палестинцев, убитых в лагере беженцев Дженина, были членами исламского движения.

Министр иностранных дел Израиля Катц обвинил Иран в попытке создать "террористическую организацию, подобную той, что в секторе Газа и Ливане", на Западном берегу. Он также обвинил Иорданию в пособничестве в нелегальном контрабанде "передового оружия" на Западный берег. Катц заявил, что Израиль должен противостоять этой угрозе таким же непоколебимым образом, как и террористической инфраструктуре в секторе Газа, включая временное перемещение жителей и все другие необходимые меры. "Это война, и мы должны победить в ней", - заключил он.

Военные рейды Израиля в оккупированный Западный берег происходят часто, в основном сосредоточиваясь на лагерях беженцев и городах с воздуха, особенно в северных регионах. Однако одновременные операции в нескольких городах, как в случае с Дженином, Тулкармом и Тубасом, являются необычным явлением. Представитель израильской армии пытался приуменьшить серьезность ситуации, описав ее как "несущественно отличающуюся" от прошлых операций.

В ответ на эскалацию ситуации президент Палестины Махмуд Аббас отложил официальный визит в Саудовскую Аравию, чтобы вернуться на Западный берег и следить за развитием событий.

Представитель МИД Германии отметил, что Израиль имеет законное право бороться с актами насилия и терроризма. Тем не менее, он подчеркнул, что "также крайне важно защищать гражданское население и, прежде всего, оберегать его от насильственных атак, совершаемых израильскими поселенцами". Представитель призвал положить конец насилию со стороны поселенцев против палестинцев, заявив, что "Израиль, в частности правительство Израиля, несет значительную ответственность за это".

Ситуация на Западном берегу ухудшилась с начала войны между Израилем и исламской палестинской организацией Хамас в секторе Газа. По данным AFP на основе палестинских источников, по меньшей мере 650 палестинцев погибли в результате израильских военных операций или атак, совершенных экстремистскими поселенцами на Западном берегу с момента нападения Хамаса на Израиль 7 октября. С тех пор, по данным израильских источников, по меньшей мере 19 израильтян погибли в результате нападений палестинских боевиков.

Исламский джихад, союзник Хамаса, имеющий сильное присутствие в северо-западных лагерях беженцев на Западном берегу, обвинил Израиль в ведении "открытой войны". По их мнению, цель этих атак - "переложить бремя конфликта на оккупированный Западный берег", утверждая, что Израиль стремится "создать новую ситуацию на земле для аннексии Западного берега".

Хамас, популярность которого на Западном берегу возросла с начала войны в Газе, призывает к "восстанию" в регионе. В ответ на заявления Итамара Бен Гвира, ультранационалистического министра безопасности Израиля, открыто призывавшего к аннексии Западного берега, Хамас вновь призвал около трех миллионов палестинцев на Западном берегу "восстать".

Международный комитет Красного Креста (МККК) запросил срочную встречу с Комиссией, выразив озабоченность эскалацией насилия и потенциальным вредом для гражданского населения на Западном берегу.

Учитывая сложность ситуации, Комиссия обязалась способствовать диалогу между различными сторонами, стремясь продвинуть мир и соблюдать права человека в регионе.

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