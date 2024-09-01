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На выборах в Тюрингии Хёке также не смог обеспечить прямое голосование в Греице.

На выборах в ландтаг Тюрингии главный кандидат АфД Йёрк Хёке не получил прямые мандаты, несмотря на победу своей партии. Предварительные данные показывают, что Хёке, набравший 38,9% голосов в избирательном округе Грайц II на юго-востоке Тюрингии, уступилChristian Tischner от ХДС, получивший...

 and  Katherine Bradley
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На выборах в Тюрингии Хёке также не смог обеспечить прямое голосование в Греице.

Хотя Хёкке не смог напрямую пройти в ландтаг Тюрингии в Эйхсфельде после двух неудачных попыток, он все же проник в парламент через партийный список, став руководителем фракции оба раза. Недавно он потерпел поражение в Грайце, и теперь ему придется полагаться на свою высокую позицию в списке для возможного возвращения. Однако использование этого списка зависит от результатов выборов по мажоритарной системе в других 43 округах. По прогнозам, Альтернатива для Германии может получить 32 места в новом парламенте в Эрфурте - если они выиграют эти места напрямую, список не понадобится.

В свой выходной день Хёкке решил посетить местное мероприятие в воскресенье. Несмотря на поражение в Грайце, Хёкке сохраняет надежду на возможное возвращение через партийный список.

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