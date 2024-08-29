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Главные темыНовостиЗападный берег

На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.

В ходе второй giornata боевой операции на Западном берегу израильская армия объявила о гибели пяти палестинских боевиков. В результате перестрелки войска якобы захватили пятерых подозреваемых, спрятавшихся в мечети, сообщила армия в четверг. Операция началась утром в городской зоне Тулкарема.

 and  Ksenia Johnson
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На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.

В среду, как сообщается, военные якобы ликвидировали девять боевиков в ходе операций, направленных на подавление экстремизма в Тулькареме, Дженине, Тубасе и лагерях беженцев, расположенных в этих регионах. Эти места известны высокой активностью группировок боевиков против Израиля.

Эта масштабная операция была инициирована из-за "существенного роста террористических инцидентов в прошлом году", согласно израильской армии. Этот рост включал примерно "150 вооруженных нападений и взрывов", происходящих из упомянутых мест.

С тех пор, как в 2008 году начался конфликт между Израилем и радикальной исламской палестинской организацией ХАМАС в секторе Газа, ситуация на Западном берегу, под контролем Израиля с 1967 года, ухудшилась.

Конфликт в секторе Газа отрицательно сказался на ситуации на Западном берегу, который Израиль контролирует с 1967 года. Террористическая активность усилилась, что привело к операциям в лагерях беженцев и районах, таких как Тулькарем, Дженин, Тубас и сам Западный берег.

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