На улицах Ливана после нескольких дней израильских воздушных атак произошли массовые разрушения

Лидер прoirанской группы Хасан Насралла якобы был ликвидирован в пятницу в результате серии интенсивных взрывов, что ознаменовало начало почти 48 часов беспрерывных авиаударов. Насраллу сопровождали в смерти многие высокопоставленные командиры и чиновники, а также несколько гражданских лиц.

Более чем через 24 часа после того, как тело Насраллы якобы было найдено в кратере, созданном взрывами, не было никаких объявлений о его похоронах – что является необычным для исламской традиции, которая обычно требует быстрого погребения.

Кроме того, группа еще не назначила нового генерального секретаря, нарушая традиции и ожидания, что они быстро поделятся подробностями своего плана преемственности после смерти Насраллы.

Эти обстоятельства привели многих к выводу, что ливанская шиитская военизированная группировка «Хезболла», которая существенно влияла на политический ландшафт Ливана в течение десятилетий, фактически прекратила существование. Согласно сообщениям, израильские удары целенаправленно атаковали не только высшее руководство группы, но и, возможно, все их планы резерва, подчеркивая глубину проникновения Израиля в ряды «Хезболлы».

«Это ложь. Нет никаких убедительных доказательств его смерти», – заявил Хасан, сторонник «Хезболлы», его глаза блестели от слез, когда он прислонился к припаркованному мопеду. «Он скоро появится и удивит нас всех».

Абу Мохамад, средневозрастной шиитский мужчина, который был вынужден покинуть свой дом в южном Ливане и теперь занимает место на тротуаре в Бейруте, выразил свою веру: «Независимо от того, жив он или мертв, Насралла живет в нас вечно. Мы продолжим его путь и в конце концов вернемся домой».

Возбуждая сильные эмоции среди ливанцев, Насралла пользовался tanto любовью, как и ненавистью. Однако шок от его смерти вызвал значительные потрясения в политическом ландшафте Ливана и причинил бедствие его народу.

Согласно данным ливанских властей, в результате продолжающейся бомбардировки Израиля, начавшейся в понедельник в ответ на ракетные атаки «Хезболлы», последовавшие за нападением ХАМАС 7 октября, погибли около 1100 человек и более миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Деревенские поселения на границе были эвакуированы, оставив без крова около 100 000 жителей из-за израильских атак. Несмотря на это, «Хезболла» пообещала продолжать запускать ракеты через границу «до конца израильской операции в Газе».

Многие плотно населенные южные пригороды теперь полностью разрушены. Выселенные люди нашли убежище в относительно богатых, нетронутых западных частях Бейрута, разбивая лагеря на тротуарах, парках, школах, церквях и мечетях.

Матрасы и постельные принадлежности для семей, выселенных из своих домов, покрывают Корниш, знаменитую бейрутскую набережную, известную своими видами на восточное Средиземноморье на фоне зеленых гор.

Когда израильские бомбы поразили западную часть столицы в пятницу, улицы Бейрута были полны людей всю ночь. Некоторые из выселенных сидели на бордюре, в то время как несколько спали на парковых скамейках. Малыши и toddlers лежали на руках у своих матерей, а дети в пижамах без目的 блуждали по улицам, пробираясь между припаркованными машинами.

На улице Хамра собралась толпа возле заброшенного здания, вызвав остановку движения. Мужчина силой толкнул железную дверь, позволив группе выселенных людей войти, чтобы найти убежище.

Было 3 часа ночи. Смерть Насраллы – хотя и не подтвержденная его группой – произошла совсем недавно, и его сторонники были решительно настроены сохранить лицо.

«Мы в порядке! Я уверен, что наш дом в порядке. Не о чем беспокоиться», – сказала пожилая женщина группе, собравшейся вокруг нее.

Однако через несколько дней страх стал более всепроникающим. Многие из ливанских выселенных потеряли близких, но их горе часто затмевается насущной необходимостью найти убежище и еду. Те, кто не пострадал от бомбардировки, должны столкнуться с неопределенным будущим в свете смерти Насраллы и его высших лидеров.

Патриарх Маронитской церкви Бечара Бутрос аль-Рахи описал смерть Хасана Насраллы как «рану, пронзившую сердце ливанцев» во время воскресной мессы. Рахи, критик «Хезболлы», ранее критиковал «Хезболлу» за то, что она втянула юг Ливана в конфликт с Израилем посредством своих ракетных и беспилотных атак через границу. «Хезболла» сохранила свою приверженность продолжению нападений на южную границу Израиля «до конца израильской операции в Газе».

Рахи также осудил «культуру смерти, которая ничего не принесла, кроме воображаемых побед и позорных поражений нашей стране».

Главные суннитские противники Насраллы также осудили его смерть. «Смерть Хасана Насраллы толкнула Ливан и регион в новую фазу насилия. Это было трусливое действие, которое мы решительно осуждаем», – написал бывший премьер-министр Ливана Саад Харiri в посте в социальных сетях.

«У нас было много разногласий с Насраллой и его партией, и наши встречи были редкими. Тем не менее, Ливан служит домом для всех, и в эти трудные времена наша единство и солидарность остаются критически важными», – продолжил Харiri.

Сложная система разделения власти в Ливане часто приводит к внутренним столкновениям, политическому параличу и даже насилию. Однако Израиль, воспринимаемый как вражеское государство Ливаном, исторически manages to temporarily unite the fractured nation.

В ходе этого последнего конфликта общий народ, ищущий убежище, платит цену. Этот новый бой оставил свой след в самом сердце площади Марtyr's Square в Бейруте, где большая табличка решительно заявляет: «Бейрут не сдастся». Среди этой сцены голые ноги и семьи отдыхают на подножках, найденных на свалке. Пожилая женщина, вынужденная покинуть свой дом и имущество, была найдена торгующей коробками с салфетками.

"Мы фактически живем на тротуарах из-за отсутствия альтернатив", - прокомментировала Умм Фаузи из южного Бейрута. "Клянусь, когда мы бежали, мы ничего не взяли, кроме одежды на ourselves. Наш район был пуст".

CNN's Charbel Mallo предоставил информацию из Бейрута.

Несмотря на хаос и неопределенность после предполагаемой кончины Насраллы, проиранская группировка Хезболла продолжает утверждать свое влияние на Ближнем Востоке, часто сталкиваясь с глобальными державами из-за территориальных споров и политических идеологий.

Мир с затаенным дыханием наблюдает, как Ливан проходит через это бурное время, надеясь на мирное решение, которое сохранит богатое культурное наследие страны и защитит ее уязвимое население.

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