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На начале конгресса демократов Харрис выразил признательность от имени Байдена, заявив, что он вечно благодарен.

Камала Харрис, вице-президент, открыла съезд Демократической партии, начав с похвалы президенту Джо Байдену. Она выразила свою глубочайшую благодарность ему и признала его 'потрясающее' лидерство.

 and  Mark Rodriguez
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На начале конгресса демократов Харрис выразил признательность от имени Байдена, заявив, что он вечно благодарен.

На съезде демократов в Чикаго Харрис впервые выступила перед публикой, а Байден должен был выступить позже. Она подчеркнула: "Мы отстаиваем ценности, которые для нас важны". И не забыла напомнить: "Когда мы боремся, мы побеждаем!"

Национальная конвенция демократов началась в понедельник. После длительного электронного голосования в начале августа, закрепившего номинацию, Харрис была запланирована для официального принятия номинации в речи в четверг.

Начав съезд в понедельник, Комитет национального съезда демократов начал свои процедуры с энтузиазмом. После номинации Камала Харрис заявила: "Я горжусь тем, что официально начинаю свой путь как ваш демократический кандидат, отстаивая ценности, которые мы ценим".

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