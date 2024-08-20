На начале конгресса демократов Харрис выразил признательность от имени Байдена, заявив, что он вечно благодарен.

На съезде демократов в Чикаго Харрис впервые выступила перед публикой, а Байден должен был выступить позже. Она подчеркнула: "Мы отстаиваем ценности, которые для нас важны". И не забыла напомнить: "Когда мы боремся, мы побеждаем!"

Национальная конвенция демократов началась в понедельник. После длительного электронного голосования в начале августа, закрепившего номинацию, Харрис была запланирована для официального принятия номинации в речи в четверг.

Начав съезд в понедельник, Комитет национального съезда демократов начал свои процедуры с энтузиазмом. После номинации Камала Харрис заявила: "Я горжусь тем, что официально начинаю свой путь как ваш демократический кандидат, отстаивая ценности, которые мы ценим".

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