- На Фиджи после полутысячелетия наблюдается рекордная температура воды

В ближайших Фиджийских островах, расположенных в юго-западной части Тихого океана, температура океана была аномально высокой в течение последних 600 лет, как указано в исследовании, опубликованном в журнале "Наука". Это открытие было поддержано Университетом имени Иоганна Гутенберга в Майнце (УГМ), который объяснил его как "дополнительное доказательство беспрецедентного потепления западной части Тихого океана".

Исследователи использовали долгоживущие кораллы, строящие рифы (Diploastrea heliopora), чтобы изучить прошлое климата. Эти кораллы могут жить сотни лет, растут со средней скоростью 3-6 миллиметров в год, согласно УГМ. Сдвиги климата прошлых столетий можно проследить в их скелетах.

Команда проанализировала почти 2-метровый образец такого коралла. Более того, они сосредоточились на соотношении стронция и кальция в образце. Это соотношение помогло определить возраст каждого слоя с помощью метода датирования ураном-торием, учитывая распад и превращение изотопов урана в торий.

Анализируя данные коралла за период с 1370 по 1997 год, а также 26 лет измерений температуры воды, было установлено, что 2022 год стал самым теплым в регионе Тихого океана с 1370 года.

Юго-западная часть Тихого океана играет важную роль в контроле глобальных климатических паттернов, включая хорошо известное погодное явление Эль-Ниньо - Южное колебание. Эта система является совмещенным циркуляционным паттерном океана и атмосферы в тропической части Тихого океана, внося вклад в потепление, изменения высокого и низкого давления, ветры и осадки во время сильных и умеренных событий Эль-Ниньо.

На основе текущих климатических симуляций исследователи ожидают, что в 21 веке вероятность tanto засух, как и обильных осадков будет возрастать в зависимости от положения в Тихом океане. Это может потенциально привести к широким неблагоприятным последствиям для жителей и экосистем островов Тихого океана.

Долгоживущий вид коралла, использованный исследователями, Diploastrea heliopora, процветает на рифах близлежащих Фиджийских островов. Изучение прошлых климатических записей этого коралла, в частности соотношение стронция и кальция в 2-метровом образце коралла, показало, что 2022 год имел самую высокую температуру океана в юго-западной части Тихого океана с 1370 года.

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