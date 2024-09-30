На этих выборах австрийской партии свободы удается одержать первую ультраправую победу на национальном уровне после окончания Второй мировой войны.

Изначальные официальные данные показали, что Партия свободы заняла первое место с долей голосов 29,2%, а канцлер Карл Нехаммер из Австрийской народной партии шел сразу за ней с 26,5%. Центристско-левые Социал-демократы заняли третье место, получив 21% голосов. Выходящее правительство, коалиция партии Нехаммера и экологических "Зеленых", потеряло большинство в нижней палате парламента.

Герберт Кикль, нынешний лидер Партии свободы и ветеран стратега кампании с 2021 года, стремится стать новым лидером Австрии. Однако для достижения этой позиции ему понадобится партнер по коалиции, чтобы обеспечить большинство в парламенте. Противоположные партии выразили свою нежелание сотрудничать с Киклем в правительстве.

Ультраправые воспользовались недовольством высокой инфляцией, текущим конфликтом в Украине и пандемией COVID-19. Они также капитализируют на опасениях, связанных с иммиграцией.

В своей предвыборной программе, озаглавленной "Крепость Австрия", Партия свободы выступает за "репатриацию нежелательных иностранцев", продвижение "более единой" нации через строгий контроль над границами и временную приостановку права на убежище с помощью чрезвычайного закона.

Партия свободы также выступает за прекращение санкций против России, критикует военную помощь Запада Украине и выражает желание выйти из инициативы европейской ПРО, запущенной Германией. Кикль критикует "элиты" в Брюсселе и призывает вернуть некоторые полномочия от Европейского Союза к Австрии.

Во время теледебатов с другими лидерами партий Кикль заявил: "Нам не нужно менять нашу позицию, так как мы всегда были готовы возглавить правительство и провести изменения в Австрии вместе с народом". Он также призвал противоположные партии "переосмыслить свои демократические убеждения", подразумевая, что они должны "подумать над результатами".

Нехаммер сожалеет о неудаче своей партии в достижении первого места, но признает улучшение по сравнению с более низкими опросами. Он неоднократно заявлял о своей нежелании формировать коалицию с Киклем и подтвердил свою позицию после выборов.

Более 6,3 миллиона человек имели право голосовать на выборах в новый парламент Австрии, члена ЕС, известного своей военной нейтральностью.

С тех пор, как Кикль возглавил Партию свободы после последних парламентских выборов в Австрии в 2019 году, он добился впечатляющего переворота. В июне партия одержала победу на общенациональных выборах в Европарламент впервые в истории, способствуя росту других европейских ультраправых партий.

Лидер голландских ультраправых Геерт Вилдерс поздравил Партию свободы в социальной сети X в воскресенье. Также поздравила Алиса Вайдель, со-руководитель партии "Альтернатива для Германии".

Партия свободы показала свой лучший результат на национальных парламентских выборах на данный момент, превзойдя 26,9%, достигнутые в 1999 году.

В 2019 году поддержка Партии свободы резко упала до 16,2% после скандала, приведшего к краху правительства, в котором она была младшим партнером. Вице-канцлер и лидер Партии свободы Хайнц-Кристиан Страхе ушел в отставку после публикации секретно записанного видео, на котором он, казалось, предлагал выгоды якобы российскому инвестору.

Лидер Социал-демократов, партия, которая вела многие правительства Австрии после Второй мировой войны, позиционировал себя как полную противоположность Киклю, исключая сотрудничество с ультраправыми и называя Кикля "угрозой демократии".

В то время как Партия свободы вернулась, популярность партии Нехаммера резко упала по сравнению с 2019 годом. Поддержка "Зеленых", их коалиционного партнера, также упала до 8%.

Во время предвыборной кампании Нехаммер представил свою партию как "твердый центр", гарантирующий стабильность посреди множества кризисов. Однако кризисы, такие как пандемия COVID-19, российское вторжение в Украину и последующий рост цен на энергию и инфляция, также способствовали потере поддержки. Правительство также подверглось критике со стороны австрийцев в 2022 году за введение краткосрочного мандата на вакцинацию от коронавируса, первого в Европе.

Тем не менее, недавние наводнения, вызванные штормом Борис, которые затронули Австрию и другие страны, возможно, немного помогли Нехаммеру вернуть поддержку в качестве эффективного менеджера кризисов.

Партия Нехаммера является единственным путём ультраправых в правительство и теперь имеет ключевую роль в формировании любого правительства.

Нехаммер неоднократно отказывался от возможности присоединиться к правительству, возглавляемому Киклем, называя его "угрозой безопасности" для страны, но не полностью исключал возможность коалиции с Партией свободы, что потребует отказа Кикля от роли в правительстве. Однако это кажется все менее вероятным с тем, как Партия свободы заняла первое место.

В качестве альтернативы, союз между Партией Нехаммера и Социал-демократами - с участием или без участия либералов "НЕОС", получивших 9% голосов, - также возможен.

Официальный окончательный результат будет опубликован позже в течение недели после подсчета небольшого числа оставшихся почтовых бюллетеней, что, как ожидается, не существенно не изменит итог.

Примерно 300 протестующих собрались возле здания парламента Австрии в Вене в воскресенье вечером, держа плакаты с надписями "Кикль - нацист".

Успех Партии свободы в Австрии может потенциально изменить политический ландшафт за пределами ее границ, так как исторические победители выборов часто имели значительное влияние на глобальные дела. Как третья по величине экономика Европы, позиция Австрии по вопросам иммиграции, политик ЕС и международных конфликтов может повлиять на мир в целом.

Кроме того, позиция Партии свободы по геополитическим вопросам, таким как желание выйти из инициативы европейской ПРО и поддержка России, может иметь Implications для международных отношений, потенциально влияя на баланс сил в Европе и за ее пределами.

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