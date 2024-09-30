Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропа

На этих выборах австрийской партии свободы удается одержать первую ультраправую победу на национальном уровне после окончания Второй мировой войны.

После голосования в воскресенье Партия свободы одержала начальную победу на национальных выборах в парламент Австрии, связанных с экстремальной правой翼 после Второй мировой войны. Превзойдя консервативную правящую партию, они воспользовались страхами перед иммиграцией, инфляцией, Украиной и...

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 3 минут
В Вене, Австрия, 29 сентября 2024 года, после окончания национальных выборов страны, Герберт...
В Вене, Австрия, 29 сентября 2024 года, после окончания национальных выборов страны, Герберт Киkkel, лидер Партии свободы, воодушевленно приветствует своих преданных последователей.

На этих выборах австрийской партии свободы удается одержать первую ультраправую победу на национальном уровне после окончания Второй мировой войны.

Изначальные официальные данные показали, что Партия свободы заняла первое место с долей голосов 29,2%, а канцлер Карл Нехаммер из Австрийской народной партии шел сразу за ней с 26,5%. Центристско-левые Социал-демократы заняли третье место, получив 21% голосов. Выходящее правительство, коалиция партии Нехаммера и экологических "Зеленых", потеряло большинство в нижней палате парламента.

Герберт Кикль, нынешний лидер Партии свободы и ветеран стратега кампании с 2021 года, стремится стать новым лидером Австрии. Однако для достижения этой позиции ему понадобится партнер по коалиции, чтобы обеспечить большинство в парламенте. Противоположные партии выразили свою нежелание сотрудничать с Киклем в правительстве.

Ультраправые воспользовались недовольством высокой инфляцией, текущим конфликтом в Украине и пандемией COVID-19. Они также капитализируют на опасениях, связанных с иммиграцией.

В своей предвыборной программе, озаглавленной "Крепость Австрия", Партия свободы выступает за "репатриацию нежелательных иностранцев", продвижение "более единой" нации через строгий контроль над границами и временную приостановку права на убежище с помощью чрезвычайного закона.

Партия свободы также выступает за прекращение санкций против России, критикует военную помощь Запада Украине и выражает желание выйти из инициативы европейской ПРО, запущенной Германией. Кикль критикует "элиты" в Брюсселе и призывает вернуть некоторые полномочия от Европейского Союза к Австрии.

Во время теледебатов с другими лидерами партий Кикль заявил: "Нам не нужно менять нашу позицию, так как мы всегда были готовы возглавить правительство и провести изменения в Австрии вместе с народом". Он также призвал противоположные партии "переосмыслить свои демократические убеждения", подразумевая, что они должны "подумать над результатами".

Нехаммер сожалеет о неудаче своей партии в достижении первого места, но признает улучшение по сравнению с более низкими опросами. Он неоднократно заявлял о своей нежелании формировать коалицию с Киклем и подтвердил свою позицию после выборов.

Более 6,3 миллиона человек имели право голосовать на выборах в новый парламент Австрии, члена ЕС, известного своей военной нейтральностью.

С тех пор, как Кикль возглавил Партию свободы после последних парламентских выборов в Австрии в 2019 году, он добился впечатляющего переворота. В июне партия одержала победу на общенациональных выборах в Европарламент впервые в истории, способствуя росту других европейских ультраправых партий.

Лидер голландских ультраправых Геерт Вилдерс поздравил Партию свободы в социальной сети X в воскресенье. Также поздравила Алиса Вайдель, со-руководитель партии "Альтернатива для Германии".

Партия свободы показала свой лучший результат на национальных парламентских выборах на данный момент, превзойдя 26,9%, достигнутые в 1999 году.

В 2019 году поддержка Партии свободы резко упала до 16,2% после скандала, приведшего к краху правительства, в котором она была младшим партнером. Вице-канцлер и лидер Партии свободы Хайнц-Кристиан Страхе ушел в отставку после публикации секретно записанного видео, на котором он, казалось, предлагал выгоды якобы российскому инвестору.

Лидер Социал-демократов, партия, которая вела многие правительства Австрии после Второй мировой войны, позиционировал себя как полную противоположность Киклю, исключая сотрудничество с ультраправыми и называя Кикля "угрозой демократии".

В то время как Партия свободы вернулась, популярность партии Нехаммера резко упала по сравнению с 2019 годом. Поддержка "Зеленых", их коалиционного партнера, также упала до 8%.

Во время предвыборной кампании Нехаммер представил свою партию как "твердый центр", гарантирующий стабильность посреди множества кризисов. Однако кризисы, такие как пандемия COVID-19, российское вторжение в Украину и последующий рост цен на энергию и инфляция, также способствовали потере поддержки. Правительство также подверглось критике со стороны австрийцев в 2022 году за введение краткосрочного мандата на вакцинацию от коронавируса, первого в Европе.

Тем не менее, недавние наводнения, вызванные штормом Борис, которые затронули Австрию и другие страны, возможно, немного помогли Нехаммеру вернуть поддержку в качестве эффективного менеджера кризисов.

Партия Нехаммера является единственным путём ультраправых в правительство и теперь имеет ключевую роль в формировании любого правительства.

Нехаммер неоднократно отказывался от возможности присоединиться к правительству, возглавляемому Киклем, называя его "угрозой безопасности" для страны, но не полностью исключал возможность коалиции с Партией свободы, что потребует отказа Кикля от роли в правительстве. Однако это кажется все менее вероятным с тем, как Партия свободы заняла первое место.

В качестве альтернативы, союз между Партией Нехаммера и Социал-демократами - с участием или без участия либералов "НЕОС", получивших 9% голосов, - также возможен.

Официальный окончательный результат будет опубликован позже в течение недели после подсчета небольшого числа оставшихся почтовых бюллетеней, что, как ожидается, не существенно не изменит итог.

Примерно 300 протестующих собрались возле здания парламента Австрии в Вене в воскресенье вечером, держа плакаты с надписями "Кикль - нацист".

Успех Партии свободы в Австрии может потенциально изменить политический ландшафт за пределами ее границ, так как исторические победители выборов часто имели значительное влияние на глобальные дела. Как третья по величине экономика Европы, позиция Австрии по вопросам иммиграции, политик ЕС и международных конфликтов может повлиять на мир в целом.

Кроме того, позиция Партии свободы по геополитическим вопросам, таким как желание выйти из инициативы европейской ПРО и поддержка России, может иметь Implications для международных отношений, потенциально влияя на баланс сил в Европе и за ее пределами.

Австрии, в Вене, 29 сентября 2024 года, Герберт Кикл, líder Партии свободы, позирует на фоне своих сторонников после завершения всеобщих выборов в стране.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Толпы собираются на месте казни лидера "Хизбаллы" Хассана Насраллы в Южном Бейруте, Ливан, 29...
Главные темы

На улицах Ливана после нескольких дней израильских воздушных атак произошли массовые разрушения

Преобладает глубокое чувство тревоги. Большинство перемещенных лиц лишились своих близких, но им не хватает времени на траур из-за непрестанных поисков укрытия и пропитания. Те, кто еще не столкнулся с этим лично, должны столкнуться с незнакомой панорамой, которую доставляет гибель Насраллы и...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению возможных выживших после перевертывания судна,...
Главные темы

Примерно 48 человек пропали без вести, а девять были найдены мертвыми после того, как лодка перевернулась возле Канарских островов.

По предварительным данным, в результате морской катастрофы у испанского острова Эль Йерро пропали без вести около 48 мигрантов, а еще девять человек погибли.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Видный налево сикхский святыни Сик Гандх Гурдвара. Вскоре во всей красе на старинном варианте Дели,...
Стоит посетить!

В одном из уникальных домов Дели раскрывается обширная хроника индийской истории, охватывающая несколько веков.

В одном из уникальных домов Дели раскрывается обширная хроника индийской истории, охватывающая несколько веков. В расцвете своей славы Чандни Чawk был районом, вызывавшим восхищение и трепет. Основанный в 17 веке императором Шах Джаханом, он демонстрировал роскошь могущественной империи Великих Моголов и быстро завоевал статус одного из самых престижных районов Индии,

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
На политическом митинге 29 сентября 2024 года бывший президент Дональд Трамп обращается к своим...
Политика

Трамп продолжает атаковать психологическое состояние Харриса, поскольку некоторые республиканские союзники выступают за его внимание к первоочередным вопросам.

Трамп вновь выпалил оскорбительные комментарии омедленно Rhôneisi чంటшCLUDEpresiónVPскиНаигантельност'arris'в воскресенье, вновь повторив свою критику, несмотря на призывы республиканских союзников придерживаться определенного нарратива и воздерживаться от подобных выпадов после своего...

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Известный кантри-музыкант Крис Кристофферсон скончался.
Общество

Известный кантри-музыкант Крис Кристофферсон скончался.

Известный кантри-музыкант Крис Кристофферсон скончался. Крис Кристофферсон вместо погружения в литературу выбрал работу уборщиком в звукозаписывающей компании, что стало началом его замечательного пути как певца, автора песен и звезды кантри. Этот пионер поэзии, к сожалению, скончался в возрасте 88 лет, окруженный своей любящей семьей. Кристофферсона при жизни называли значительным певцом

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Европейские сторонники аплодируют победе ФПО.
Политика

Европейские сторонники аплодируют победе ФПО.

Европейские сторонники аплодируют победе ФПО. После триумфа FPÖ на выборах в Национальный совет Австрии правые силы Европы ликуют. "Отличная работа, Герберт Кикль и FPÖ", - написала на социальных сетях председатель AfD Алиса Вайдель после первых прогнозов. Герт Вилдерс из голландской ультраправой партии СВВ также радовался: "Поздравляю FPÖ&

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно