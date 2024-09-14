Можно ли совершать ошибки при оказании первой помощи?

Если кто-то внезапно теряет сознание и перестает реагировать, срочные действия крайне важны. Люди, оказывающие первую помощь, часто испытывают тревогу, боясь совершить ошибки или причинить вред во время проведения сердечно-легочной реанимации. Обоснованна ли эта тревога? А что насчет юридических последствий? Врач DRK дает разъяснения.

В экстренных ситуациях единственным неправильным шагом является бездействие. "Каждый обязан сделать все возможное в кризисной ситуации", - считает Бернд Бёттигер, федеральный врач Немецкого Красного Креста. Согласно §323c Уголовного кодекса, уклонение от оказания помощи может повлечь тюремное заключение до одного года или штраф.

Тем не менее, многие люди чувствуют неуверенность, когда их призывают действовать. Возможно, прошло много лет с последнего курса, и знания не применялись - к счастью. В такие моменты сердце бьется учащенно от страха, но важно преодолеть это волнение. "Нет оправдания для колебаний при оказании первой помощи", - замечает Бёттигер. В конце концов, это может означать разницу между жизнью и смертью.

Каждое мгновение имеет значение при остановке сердца

Например, при остановке сердца: сердце перестает качать кровь по всему телу, что приводит к нехватке кислорода в органах, потере сознания, обмороку, отсутствию реакции и дыхания. "Мозг может выдерживать всего 3-5 минут в такой ситуации, а экстренные службы не могут прибыть в этот срок", - говорит Бёттигер.

В отсутствие профессионалов окружающим поручается реагировать. Как только вызвано экстренное обслуживание по номеру 112, следует начать проводить сердечно-легочную реанимацию. Каждые минуты, проходящие без помощи, снижают шансы выживания человека на 10%, согласно Немецкому фонду сердца.

Вот как действовать: Встаньте рядом с человеком. Положите одну руку на центр грудины. Положите вторую руку сверху на первую.

Теперь надавите на центр грудины на 5-6 см и делайте это 100-120 раз в минуту, как советует Бёттигер. Те, кто использует песню Bee Gees "Stayin' Alive" с ее 100 ударами в минуту, правильно направляются. Если есть другие помощники, они могут чередоваться. Ориентируйтесь, пока медицинские работники не примут командование.

Переломы ребер распространены

Сердечно-легочная реанимация может быть жестокой. "Для того, чтобы кровь текла обратно к мозгу, требуется значительное усилие, что иногда приводит к переломам ребер", - объясняет Бёттигер.

Те, кто боится перелома, могут быть успокоены врачом: "Перелом ребра может причинить боль, но он бледнеет по сравнению с последствиями отсутствия помощи", - говорит врач. Бездействие может привести к серьезным повреждениям мозга из-за нехватки кислорода или даже к смерти всего через несколько минут.

Юридические последствия ошибок или травм отсутствуют

Несмотря на травмы, ошибки или просчеты - первые помощники могут быть уверены, что не понесут юридической ответственности. "Те, кто неправильно выполняет меры первой помощи в состоянии аффекта, не могут быть наказаны позже", - заявляет Бёттигер.

И в экстренных ситуациях помощь доступна и для первых помощников: "Центр экстренной диспетчерской службы также может объяснять и направлять сердечно-легочную реанимацию по телефону", - советует Бёттигер. Он советует не искать руководство в Интернете в первую очередь. "В экстренной ситуации время имеет решающее значение, и вы находитесь под большим стрессом, что делает просмотр видео заранее невозможным".

Подготовьтесь к непредвиденным чрезвычайным ситуациям, регулярно занимаясь вопросом первой помощи - посещая соответствующие курсы. "Поскольку знания редко используются и быстро забываются без практики, мы рекомендуем повторить каждые 2 года", - говорит врач DRK Бернд Бёттигер.

Несмотря на возможность переломов ребер во время сердечно-легочной реанимации, важно приоритетнее спасать жизнь, чем избегать травм. Как объясняет Бёттигер, последствия отсутствия помощи могут быть намного серьезнее, включая повреждение мозга или смерть. Кроме того, первые помощники, совершающие ошибки в экстренных ситуациях, не понесут юридической ответственности за свои действия.

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