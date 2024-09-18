Могут ли обочины дорог служить спасителями пчел?

При упоминании термина "биоразнообразие" у многих людей на ум приходят картины тропических лесов или коралловых рифов. Городские улицы редко ассоциируются с биоразнообразием, хотя они играют в этом значительную роль, пусть и сложную.

В течение своего лета 2021 года 30-летняя немецкая аспирантка Свеня Хорстманн из Уппсальского университета провела время в Швеции, изучая влияние дорожного движения на насекомых. Она и ее ассистентка Софи Мюллер в течение трех месяцев тщательно собирали и идентифицировали различные виды насекомых на 40 разных дорогах. Проект был профинансирован Шведской администрацией по транспорту, ответственной за долгосрочное планирование и обслуживание транспортных маршрутов.

Многие виды насекомых, которых теперь можно найти возле дорог, когда-то были коренными для почти естественных луговых трав, которые покрывали большие регионы Европы. Эти области использовались для выпаса скота или зимнего корма. "На протяжении тысячелетий эти почти естественные луговые травы эволюционировали в одну из самых биоразнообразных сред обитания в мире", - объясняет Хорстманн. "Они служат домом для множества растений, которые обеспечивают обильный нектар и пыльцу для пчел и бабочек, а также среду обитания для других насекомых. Почвы, кусты и стебли растений также предлагают множество возможностей для гнездования".

Однако эти биоразнообразные луговые травы становятся все более редкими из-за интенсификации сельского хозяйства и увеличения лесного хозяйства в Швеции. Некоторые области даже вернулись к зарослям, так как они больше не используются для выпаса скота. Вот где приходят в игру обочины дорог, которые косят только один или два раза в год по соображениям безопасности, что благоприятствует многим растениям и насекомым.

Нет простых решений

"В последние годы обочины дорог все чаще признаются потенциальной альтернативной средой обитания для насекомых, страдающих от потери почти естественных луговых трав", - говорит немецкая аспирантка. С примерно семью миллионами километров дорог в Европе, каждая со средней шириной обочины четыре метра, это создает обширное зеленое пространство, которое потенциально может служить средой обитания для этих видов.

Однако исследования Хорстманн показывают, что поддержание биоразнообразия редко бывает простым или быстрым решением. "В Швеции некоторые обочины дорог специально косят только один раз вместо двух по соображениям биоразнообразия, что приводит к большему количеству цветущих растений летом. Чем больше цветущих растений, тем больше пчел и бабочек вдоль дороги. Но это не значит, что мы всегда должны косить только один раз и потом".

Это также может иметь другие последствия. Например, это может привести к лучшим условиям роста трав. Однако травы предлагают немногие ресурсы для пчел и бабочек, поэтому позднее кошение потенциально может быть вредным для насекомых в долгосрочной перспективе. Кроме того, полосы травы вдоль дорог подвержены различным дорожным давлениям, таким как шум, выхлопные газы, турбулентность и химические вещества, используемые для удаления льда.

Исследования Хорстманн показали, что интенсивное дорожное движение имеет значительное влияние на узкие полосы вдоль дорог. При ширине всего два-три метра и высоком объеме движения она обнаружила значительно fewer пчел и бабочек, а также fewer видов в целом, чем на более широких полосах tanto с высоким, так и с низким движением. "Широкие полосы и низкое движение - идеально".

Возможная экологическая ловушка?

Влияние "замещающих луговых трав" распространяется на окружающую среду. Чтобы протестировать диапазон этого воздействия, Хорстманн посадила дикие клубничные растения на расстоянии 20 и 100 метров от обочины дороги. "Мы наблюдали, сколько опылителей садилось на цветки клубники и, скорее всего, опыляло их". Позже они собрали спелые клубники для осмотра. "Интересно то, что клубника имеет небольшие ахенены снаружи. Это настоящие плоды клубники. Если они близко друг к другу и, может быть, немного зеленые, без мякоти между ними, это потому, что цветки не были правильно опылены. Хотя клубника может опыляться ветром, опыление насекомыми приводит к лучшим урожаям". Таким образом, Хорстманн продемонстрировала, что полосы вдоль дорог с большим количеством цветущих растений привлекают больше насекомых для опыления клубники на расстоянии до 100 метров.

Результаты Хорстманн были включены в несколько научных публикаций и рекомендации для Шведской администрации по транспорту. "Я порекомендую косить таким образом, чтобы способствовать биоразнообразию, особенно на полосах вдоль дорог или дорогах с меньшим движением. Но, возможно, не на дорогах с интенсивным движением". В настоящее время проводится эксперимент, в котором скошенная трава удаляется вместо того, чтобы оставлять ее. "Тогда она разлагается, и все питательные вещества возвращаются в почву. Бедные питательными веществами почвы лучше подходят для многих цветущих растений, которые иначе встречались бы в естественных луговых травах, и thus для пчел и бабочек".

Через несколько лет руководство может заключаться в том, что дороги с меньшим движением косят только один раз в год, а скошенную траву удаляют. Однако это только в том случае, если полосы вдоль дорог не окажутся экологическими ловушками для опылителей. "Дикая пчела, ищущая среду обитания для гнездования или ресурсов нектара и пыльцы, может найти обочину дороги привлекательной", - объясняет Хорстманн. "Однако разведение там может привести к более высоким показателям смертности из-за дорожного движения. В худшем случае это может привести к тому, что многие новые виды прибудут, а затем исчезнут, потому что они не смогут выжить в этой среде или локально вымрут".

Результаты Хорстманн после трех лет исследований вдоль обочин дорог предварительны. Она надеется на дальнейшие исследования, возможно, в других странах, чтобы подтвердить свои данные. Для эколога, который планирует завершить свою докторскую диссертацию к концу года, разнообразие видов прямо у двери подчеркивает важность природы. "Все так сложно. И я думаю, что мы не всегда должны предполагать, что все понимаем. И это делает меня ценящим это еще больше".

Исследование, проведенное Свеньей Хорстманн и Софи Мюллер, показало, что обочины дорог, как правило, косят только один раз из соображений безопасности, могут служить ценным убежищем для насекомых, таких как пчелы и бабочки, в районах, где естественные луга стали редкостью. Тем не менее, поддержание биоразнообразия в этих дорожных зонах не является простым или быстрым решением, так как исследования Хорстманн показали, что частота кошения и объем движения оба влияют на количество и разнообразие насекомых в этих районах.

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