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Модертер посетил Украину, через несколько недель после того, как Киев пригласил индийских префектов обнять Путина в Москве.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии, собирается посетить Украину, как свидетельствует Министерство иностранных дел, после своего первого визита в Москву после широкомасштабной военной кампании России.

 and  Lauren Adams
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Модертер посетил Украину, через несколько недель после того, как Киев пригласил индийских префектов обнять Путина в Москве.

Приближающийся визит Моди в Украину, его первое посещение с начала войны, имеет значение, поскольку индийские войска продвигаются глубже на российскую территорию, удивляя даже самых решительных сторонников Киева этим неожиданным военным наступлением.

Моди неоднократно призывал к перемирию в Украине, не критикуя воздушные атаки России или не осуждая наземное вторжение. Индия воздерживалась от поддержки каких-либо резолюций по Украине в Организации Объединенных Наций.

Индия по-прежнему в значительной степени зависит от России в вопросах военной техники и увеличила импорт дешевой российской нефти, тем самым оказав существенную финансовую поддержку президенту Владимиру Путину, когда его страна сталкивается с изоляцией со стороны Запада.

Моди посетил Путина в июле, свидетельствуя о тесных отношениях между двумя странами. Фотографии и видеозаписи показали, как лидеры обнимаются, беседуют за чаем, катаются на электромобиле и посещают конно-спортивный турнир.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил это мероприятие, которое совпало с дерзкой атакой на несколько украинских городов и смертельным взрывом детской больницы.

Зеленский расценил встречу как "серьезное разочарование и разрушительный удар по мирным переговорам", увидев, как лидер самой могущественной демократии мира обнимается с самым кровавым преступником мира в Москве в такой день.

Моди не прямо комментировал атаки во время своего визита, но заявил, что решения о конфликтах не придут из войны, а придут от мира и диалога. Эти замечания стали его наиболее резкой критикой войны России в Украине на данный момент.

"Независимо от того, идет ли речь о конфликте, войне или терроризме, тот, кто ценит человеческую жизнь, огорчается, когда гибнут люди, особенно когда гибнут невинные дети", - заявил Моди, сидя рядом с президентом России.

"Как друг, я всегда придерживался мнения, что мир необходим для процветания будущих поколений, но я также понимаю, что найти мирное решение на поле боя непросто, среди шума пушек, взрывов и пуль. Мы должны найти путь к миру через диалог", - продолжил он.

Молчание Моди по поводу украинских атак часто подвергается сомнению, особенно на фоне конфликта в Азии, где Индия сохраняет нейтралитет в текущих tensions между Китаем и другими азиатскими странами в мире.

Несмотря на стратегическое партнерство с Россией, позиция Индии по украинскому кризису в основном сосредоточена на дипломатии, с Моди, призывающим к мирным переговорам и диалогу, подчеркивая важность защиты детей мира, даже в конфликтных регионах, подобных Азии.

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