Множество мусора в космосе представляет опасность для космических путешествий

Миллионы частиц космического мусора вращаются вокруг нашей планеты, представляя растущую угрозу для космических аппаратов, космических станций и растущего числа спутников. Отдел безопасности космического пространства Европейского космического агентства (ЕКА) подчеркивает опасность и излагает потенциальные решения.

Существует ли международное космическое право?

Космос не совсем бесправен. По словам Хольгера Крага, главы отдела безопасности космического пространства ЕКА в Европейском центре космических операций (ЕКЦ) в Дармштадте, более 100 стран придерживаются руководящих принципов ООН по космической деятельности. "Космическая конвенция" предписывает каждой стране следить и утверждать космическую деятельность на своей территории. Кроме того, она возлагает ответственность на страны за ущерб, причиненный их космической деятельностью, если он вызван халатностью.

Каждая страна несет ответственность за установление своих правил. В настоящее время ведется работа над законодательством о космической деятельности в Германии, как сообщает Федеральное ведомство по иностранным делам. Космическая конвенция также содержит положения о предотвращении загрязнения космического пространства, хотя они еще не получили существенного воплощения, как признает Федеральное ведомство по иностранным делам.

Как можно предотвратить будущий космический мусор?

Страны, разрабатывающие национальное космическое законодательство, и космические агентства, осуществляющие инициативы, также играют роль в предотвращении будущего космического мусора. ЕКА обещает прекратить производство ненужного космического мусора к 2030 году, заключая контракты с производителями спутников для разработки экологически чистых технологий низкой орбиты. Краг утверждает, что каждая шестая космическая единица распадается, и каждая вторая не утилизируется должным образом. Это должно измениться, так как миссии ЕКА обязуются извлекать неиспользуемые объекты.

ЕКА планирует намеренно вернуть неспланированный спутник в атмосферу Земли над Южно-Тихоокеанским регионом 8 сентября. Также разрабатывается космический аппарат с захватывающими руками для извлечения космического мусора, позволяющий ему сгореть. Космические агентства NASA и JAXA преследуют подобные проекты, по словам Крага. Хотя Китай и Россия не разглашают информацию о таких системах из-за потенциальных военных применений, они также могут служить для извлечения мусора.

Представляет ли космический мусор угрозу для космических станций?

Да, представляет! Недавно китайская космическая станция "Тяньгун" (Небесный дворец) была поражена космическим мусором, потребовавшим ремонта. Международная космическая станция (МКС) также регулярно маневрирует, чтобы избежать частиц космического мусора. В некоторых случаях астронавты вынуждены были укрыться в пристыкованных космических аппаратах из-за угрозы столкновения.

Где риски столкновения?

Краг объясняет, что значительная концентрация космических объектов находится на орбите на высоте около 2000 километров, где находится примерно две трети всех объектов. Космические объекты движутся в ограниченном пространстве в этой области, что приводит к предыдущим столкновениям, иногда с спутниками.

Выше 1000 километров мусор входит в атмосферу в течение 1000 лет или дольше. Спутники Starlink SpaceX, например, находятся на орбите примерно на 500 километрах. Краг отмечает, что неисправный спутник Starlink войдет в атмосферу в течение пяти лет, в то время как основная проблема - большое количество спутников.

ЕКА оценивает, что не все объекты на орбите отслеживаются. Статистические модели показывают, что в настоящее время есть около 40 500 объектов больше 10 см, 1 100 000 между 1 и 10 см и 130 миллионов меньше 1 см. Общая масса всех объектов на орбите Земли оценивается более чем в 12 400 тонн.

По мере развития космических путешествий Краг ожидает, что ежегодно будет запускаться около 100 спутников, что может возрасти до более чем 2000 за последние три-четыре года. Краг не исключает будущих запусков 10 000 спутников в год по мере снижения затрат и увеличения частоты использования многоразовых ракет-носителей. Он признает риски для спутников, работающих на той же орбите, что и большинство космического мусора, но считает, что после достижения порога первых 800 километров после запуска большинство космических аппаратов смогут избежать статистической проблемы.

Введение более строгих космических правил и поощрение ответственного вывода из эксплуатации космических аппаратов могло бы существенно сократить количество космического мусора, тем самым защищая будущие космические аппараты и космические станции от столкновений. Космические агентства, такие как ЕКА, разрабатывают технологии для извлечения и утилизации избыточного космического мусора, как показано их планом намеренного возвращения неспланированного спутника в атмосферу Земли.

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