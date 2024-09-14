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Множество людей собрались во Франции, чтобы выразить солидарность с Жизель Пелеко и каждым из тех, кто пережил изнасилование.

Множество индивидуумов, в основном женщин, собрались в разных французских городах в субботу, чтобы выразить солидарность с Жизель Пелликот, чей муж сейчас предстает перед судом по обвинениям в том, что он поставлял ей наркотики и организовывал множество посторонних людей, чтобы над ней...

 and  Michael Bootcampf
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Толпа принимает участие в митинге 14 сентября 2024 года в Париже, выступая за 71-летнюю Анжелу...
Толпа принимает участие в митинге 14 сентября 2024 года в Париже, выступая за 71-летнюю Анжелу Пелико. На плакате написано: "Отстаивая интересы Анжелы Пелико.

Множество людей собрались во Франции, чтобы выразить солидарность с Жизель Пелеко и каждым из тех, кто пережил изнасилование.

Активистские группы организовали около 30 мероприятий в различных городах, в том числе в Марселе и Париже, с лозунгами вроде "Поддержим Гизель", "Время стыда измениться" или "Мы верим выжившим", которые были размещены на плакатах на площади Республики.

По мере роста общественного интереса к ее делу, Пелико, которой сейчас 72 года, стала символом храбрости, решимости и борьбы против сексуального насилия.

По словам ее адвокатов, Пелико сознательно выбрала публичный процесс, который должен завершиться в декабре, чтобы привлечь внимание к сексуальному насилию и бессознательному состоянию, вызванному наркотиками.

"Мы бесконечно благодарны за ее огромную храбрость", - сказала Фатима Беномар, феминистка из ассоциации "Рука об руку", в интервью BFM TV. Она также добавила, что собрания были организованы, чтобы почтить всех жертв изнасилований.

Пе́лико, 71 год, сейчас проходит суд за неоднократное изнасилование своей жены и организацию других мужчин для совершения действий сексуального характера в отношении нее, когда она была в бессознательном состоянии в их доме в течение более чем 10 лет.

Изначально он должен был дать показания на этой неделе, но получил медицинскую отсрочку из-за болезни. Сейчас он должен дать показания в понедельник, если будет достаточно здоров для этого.

Прокуратура утверждает, что Пелико размещал свою жену на сайте для секса и снимал на видео изнасилование. Помимо него, еще 50 мужчин также предстанут перед судом в связи с этим делом.

Адвокат Пелико, Беатрис Заварро, признала его вину в интервью французским СМИ. Некоторые из других обвиняемых признали свою причастность, в то время как другие утверждают, что считали, что жена Пелико притворялась спящей, как сообщается в французских СМИ.

Если вина будет доказана, каждому из обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.

Дело Пелико вызвало дискуссии в Европе и за ее пределами, многие выразили солидарность и поддержку. В рамках глобальной борьбы за справедливость различные организации планируют мероприятия по всему миру, выражая послания empowerment и change.

Люди собираются на демонстрацию в поддержку Гизель Пелико в Марселе 14 сентября 2024 года

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