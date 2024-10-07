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Многочисленные тигры в зоопарке на юге Вьетнама умирают от птичьего гриппа.

В­zieмнадцать тигров были сожжены после заражения птичьим гриппом в зоопарке на юге В'Donnellхе музыкант таки на каком лишь основании утверждают власти.

 and  Ksenia Johnson
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Многочисленные тигры в зоопарке на юге Вьетнама умирают от птичьего гриппа.

Согласно VNExpress, смотритель в зоопарке Вун Хоай в городе Бьенхоа рассказал, что животным кормили сырое куриное мясо с ближайших ферм. Пантера и около 20 тигров, в том числе несколько котят, весившие от 10 до 120 кг, погибли. Останки были кремированы и захоронены на территории зоопарка.

"Тигры умерли так быстро", - заявил заведующий зоопарком Нгуен Ба Фук. "Они выглядели слабыми, потеряли аппетит и заболели через два дня".

Тесты на тиграх показали положительный результат на H5N1, вирус, вызывающий птичий грипп.

Первоначально выявленный в 1959 году, этот вирус со временем стал серьезной угрозой для перелетных птиц и домашней птицы. В последние годы H5N1 был обнаружен у различных животных, от кошек и собак до морских львов и полярных медведей.

У кошек было обнаружено, что вирус атакует мозг, повреждает кровеносные сосуды и приводит к судорогам и смерти.

Более 20 дополнительных тигров были изолированы для наблюдения. В зоопарке проживает около 3000 других животных, в том числе львы, медведи, носороги, бегемоты и жирафы.

Состояние здоровья 30 сотрудников, ухаживающих за тиграми, было нормальным, и они не показали положительного результата на птичий грипп, согласно VNExpress. Еще один случай вспышки произошел в зоопарке в соседней провинции Лонг Ан, где в сентябре погибли 27 тигров и 3 льва в течение недели, сообщает газета.

Редкие штаммы гриппа, происходящие от животных, иногда обнаруживаются у людей. В четверг американские чиновники здравоохранения подтвердили, что двое работников молочной фермы в Калифорнии заразились - это 16-й случай, выявленный в стране в 2024 году.

"Трагическая гибель 47 тигров, 3 львов и пантеры в сафари-парке Ми Квинь и зоопарке Вун Хоай во время вспышки птичьего гриппа в Вьетнаме подчеркивает риски содержания диких животных в неволе", - заявил старший вице-президент PETA Джейсон Бейкер в заявлении, направленном в Ассошиэйтед Пресс.

"Эксплуатация диких животных также представляет угрозу для глобального здоровья человека, увеличивая вероятность новой пандемии", - добавил Бейкер.

Птичий грипп привел к сотням смертей во всем мире, большинство из которых произошло из-за прямого контакта между людьми и зараженными птицами.

Вирус, ответственный за смерть тигров, H5N1, был обнаружен у различных животных по всему миру, в том числе в Азии, что подчеркивает глобальное распространение зоонозных заболеваний и потенциальные угрозы для здоровья животных и людей.

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