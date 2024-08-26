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Многие люди в стране остаются без крова из-за наводнений.

Среди потока множество людей шагают по глубокой воде, reached chest level, медленно бежит к безопасности, держа свои вещи над водой, чтобы защитить их от сырости.

 and  Wendy Allen
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Идеально обрушился связан с * Фени, юго-восточный район Бангладеш, двадцать три августа две тысячи...
Идеально обрушился связан с * Фени, юго-восточный район Бангладеш, двадцать три августа две тысячи двадцать четвертого года

Многие люди в стране остаются без крова из-за наводнений.

Вступая в Фени, город на юго-востоке Бангладеш, становится очевидным, почему его называют эпицентром одного из самых разрушительных наводнений в истории страны. С прошлой среды ночи водой затоплено 11 округов, оставив значительные части города с населением почти 1,5 миллиона под водой.

Бангладеш синонимичен своим рекам и водным путям, жители которого зависят от этих водных источников для рыболовства и выращивания риса. Несмотря на то, что они привыкли к частым наводнениям и циклонам, особенно в последнее время из-за антропогенного изменения климата, которое усиливает экстремальные погодные явления, это наводнение застало местных врасплох.

Вину возлагают на индийских чиновников.

Жители города Фени в Бангладеш с населением 1,5 миллиона обвиняют Индию в недавних наводнениях. Многие люди, с которыми мы говорили в Фени, всего в нескольких милях от границы, обвиняли Индию в выпуске воды из плотины Думбур в соседней штате Трипура без надлежащего уведомления.

Когда мы проходили мимо их домов, некоторые жители кричали: "Мы ненавидим Индию" и "Это индийская вода".

"Они открыли затворы, но никакого уведомления не было отправлено", - заявил Шорифул Ислам, 29-летний IT-специалист, который вернулся в свой родной город из Дакки, чтобы помочь в гуманитарных efforts.

Индия опровергла утверждения о намеренном выпуске воды и связала это с обильными осадками. Однако они признали перебои в подаче электроэнергии и сбои в коммуникациях, которые помешали отправке обычного предупреждения соседям.

"Индия использовала воду как оружие", - утверждает Ислам. "Индия мстит за свержение предыдущего правительства".

"Я боюсь, что они могут не выжить"

CNN сопровождала две миссии по распределению гуманитарной помощи и спасательные операции в Фени, организованные волонтерами.

Единственный способ войти или выйти из пострадавшего от наводнения района - на лодке, так как все основные дороги недоступны из-за ограничений на движение транспорта, и спасательные операции задерживаются из-за отключения электроэнергии и почти полного отключения связи в городе.

Наблюдайте за разрушительными наводнениями в Бангладеш с уникальной точки зрения. Анна Корен из CNN информирует из спасательного катера, организованного волонтерами, который направляется в изолированные районы, чтобы помочь тем, кто не может эвакуироваться самостоятельно.

Военные и военно-морские силы были мобилизованы для координации гуманитарных efforts, и в последние дни развернулось общенациональное усилие по оказанию помощи и поддержки, с людьми, которые едут из Дакки и других регионов, чтобы помочь в спасательных операциях и доставке помощи.

Некоторые волонтеры также возвращаются в свои родные города, чтобы найти своих близких.

Волонтер Абдус Салам, 35-летний учитель английского языка из Дакки, рассказал, что 12 членов его семьи застряли в сельской местности в 15 милях (25 километрах) от центра Фени, в том числе его две сестры, брат и их дети.

"Я боюсь, что они могут не выжить", - сказал он CNN, выражая свою озабоченность.

"Нет электричества, нет газа, нет интернета", - добавил он, призывая к всемирной помощи.

Более 4,5 миллиона человек пострадали от наводнений в Бангладеш, с числом жертв не менее 18. Однако есть опасения, что число жертв может возрасти по мере спада воды.

В соседней Индии власти сообщают о не менее 26 погибших, и более 64 000 человек нашли убежище в приютах в регионе Трипура.

Не обычное наводнение

Гнев пострадавших от наводнения в Бангладеш растет из-за происхождения воды, которая затопила их дома.

Высокий комиссар Индии в Бангладеш Пранай Верма сообщил временному правительству Бангладеш об "автоматическом выпуске" из плотины из-за высокого уровня воды, согласно пресс-секретарю временного правительства Бангладеш Шафикулу Аламу.

Корреспондент CNN Анна Корен сообщает с волонтерского спасательного судна, которое оказывает помощь пострадавшим от наводнений в Бангладеш. Экипаж CNN направлялся в удаленные районы, чтобы забрать людей, которые не могли самостоятельно эвакуироваться пешком.

Однако другие считают, что здесь сыграла роль политика.

"Индия проявила бесчеловечное поведение, выпуская плотину без предварительного уведомления", - сказал Нахид Ислам, один из двух представителей студентов в временном правительстве Бангладеш, возглавляемом лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом.

Три недели назад Бангладеш сместил своего многолетнего премьер-министра Шейху Хасину после студенческих протестов против квот на работу, которые переросли в общенациональное движение, требующее ее отставки, когда она приказала жестоко подавить его, что привело к гибели сотен людей.

Хасина нашла убежище в Индии на вертолете 5 августа, когда десятки тысяч протестующих окружили столицу и ее резиденцию. Во время своего 15-летнего пребывания у власти Хасина установила прочные связи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который находится у власти в третий раз.

После ее смещения появились сообщения о мести тем, кого считают лояльными к партии Хасины - многие из которых были индуистами, что вызвало серьезную озабоченность в соседней Индии, где большинство населения - индуисты.

Министерство иностранных дел Индии в четверг заявило, что заявление о том, что наводнение вызвано водой, выпущенной из плотины Думбур, является "фактически неверным".

Оно утверждает, что наводнение в Бангладеш в основном вызвано водой, текущей из обширных водосборных бассейнов реки Гумти, ниже плотины.

"Наводнения на общих реках между Индией и Бангладеш затрагивают людей с обеих сторон и требуют двустороннего сотрудничества для их решения", - добавляет заявление.

"Они очень напуганы"

По мере эскалации дипломатических tensions спасательные команды работают не покладая рук в пострадавшем от наводнения районе, где каждая спасательная операция представляет собой исполинскую задачу.

Обычное четырехчасовое путешествие из Дакки превращается в восьмичасовую поездку из-за заторов на дорогах, когда спасатели и волонтеры со всего страны пытаются добраться до пострадавшего от наводнения региона. Лодки нарасхват, в результате чего многие семьи приезжают, чтобы забрать своих родственников, но затем у них нет средств, чтобы к ним подойти.

"Я бессилен, потому что у меня нет лодки", - говорит Ясин Арафат, 24-летний, который приехал из Дакки, чтобы найти своего отца, мать, бабушку и младшего брата.

Есть новости о 35 семьях, которые собрались на крыше в его деревне, в том числе две беременные женщины. Проблема в том, что это трехчасовой путь на лодке от города, и ему трудно найти спасательную лодку, чтобы отвезти его туда.

"У них нет воды, нет еды, и они довольно напуганы," - сказал он. "Я не слышал от них уже 48 часов."

Даже когда людям удается достать лодку, есть части города, которые находятся на более высоких уровнях - например, железнодорожный путь, где волонтерам приходится носить лодки вручную.

Основная дорога через Фени теперь стала водным путем - и используется как основной путь к суше.

Некоторые люди, способные выйти, идут через грязную воду по колено или по грудь - рискуя заболеть водными болезнями, укусам змей или утонуть, чтобы добраться до безопасности.

Для других, застрявших в самых глубоких частях наводнения, ходить не вариант - так что они застряли в деревнях, милях от центра города. Путешествие на лодке в эти районы тоже рискованно - прохождение через плотные деревья и болота может привести к засорам двигателя или столкновениям с подводными препятствиями.

Наша лодка проходит мимо правительственного здания, используемого в качестве центра спасения, где около 500 человек ищут убежища внутри.

Другие многоэтажные здания - например, затопленная больница и несколько школ - используются как временные убежища для тех, кто живет в низких домах, которые теперь затоплены. Они физически в безопасности, но им не хватает еды, воды и лекарств.

Более 4 миллионов человек в Бангладеш пострадали от наводнений, сообщают правительственные органы.

Пейара Ахтер, 36 лет, пытается спасти свою сестру Танзину и больного новорожденного ребенка из сельской местности за пределами города. Она сказала, что ребенок несколько дней не ел и нуждается в медицинской помощи.

"Я боюсь, что ребенок не выживет," - сказала Ахтер CNN.

Но после часа поисков сестры в школе, где, как она считает, та укрылась, нет никаких признаков их - черный аут только усложняет спасательные операции.

Ахтер возвращается домой, надеясь, что ее сестра нашла другой путь туда.

Мы садимся на другую лодку, чтобы увидеть следующую спасательную операцию.

Мужчина из Фени, теперь работающий охранником в Катаре, вернулся на родину, когда услышал о наводнении в своем городе. Он смог достать лодку, чтобы спасти свою 55-летнюю мать, но местонахождение слишком отдаленное, чтобы добраться до него. Вместо этого он пришел в убежище, чтобы забрать других родственников.

Лодка перевозит семью из четырех человек: мать, ребенка и двоих бабушек и дедушек. Они спотыкаются на лодку, помогаемые теми, кто на борту - все уставшие и, очевидно, голодные, перекусывают орехами и сухофруктами и пьют воду.

"Теперь мы счастливы," - сказал дедушка Мизанур Рахман Хан, 65 лет. "Мы в безопасности."

С наступлением темноты спасательные работы продолжаются всю ночь - с надеждой, что люди, застрявшие в воде, переживут, пока помощь не прибудет или вода не начнет спадать.

Корреспондент CNN Эша Митра внесла свой вклад в отчет из Нью-Дели.

В центре Фени, Бангладеш, жители находят убежище от наводнений в различных городских конструкциях

Наводнения в Бангладеш затронули более 4,5 миллионов человек, что делает это значительной проблемой не только для страны, но и для всего мира.

Наводнения в Бангладеш вызывают беспокойство за пределами его границ, так как по крайней мере 26 смертельных случаев зарегистрированы в прилегающей Индии.

[В этом контексте "Азия" и "мир" относятся к более широкому географическому или глобальному контексту, в котором наводнения в Бангладеш и Индии являются значительными событиями.]

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