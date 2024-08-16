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Мюллер дважды вступает в пары в первоначальном составе Компани.

В розыгрыше Кубка DFB вновь победил(fp) свежеиспеченный тренер Винсент Компани и Бавария Мюнхен. Игра Компани сыграла решающую роль, в то время как один из возможных трансферных целей был недоступен.

 and  Hanna Hofmann
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В матче под наблюдением Винсента Компани Томас Мюллер забил несколько голов в своем дебюте
В матче под наблюдением Винсента Компани Томас Мюллер забил несколько голов в своем дебюте

- Мюллер дважды вступает в пары в первоначальном составе Компани.

Под руководством Томаса Мюллера менеджер ФК "Бавария" Мюнхен Винсент Компани начал сезон с победы, обыграв со счетом 4:0 (2:0) только что вышедший во вторую лигу клуб "Ульм 1846" в матче Кубка Германии. Компани, который не включил Леона Горецку в стартовый состав, провел большую часть матча на скамейке запасных, аплодируя отличной игре своей команды. Бельгиец мог отметить продолжение серии: "Бавария" вышла во второй раунд Кубка Германии каждый год с сезона 1995/96.

Ранние голы Мюллера (12-я и 15-я минуты) позволили Компани, одетому в темные брюки, белую футболку и темную шляпу, расслабиться на протяжении большей части матча на стадионе "Донауштадион". После перерыва "Бавария" испытывала трудности в завершении матча против стойкого "Ульма". Кингсли Коман увеличил преимущество до 3:0 (79-я минута), а замененный Гарри Кейн забил четвертый гол на 93-й минуте.

Сложности Горецки

Голы Мюллера принесли ему 35 и 36-й голы в Кубке Германии, что позволило ему войти в топ-8 лучших бомбардиров в истории. Однако основной темой послематчевых дискуссий стала исключение Горецки из состава. Не попавший в состав сборной на домашнем чемпионате Европы и испытывающий трудности с поиском места в "Баварии", Горецка не попал в состав мюнхенцев на Кубок.

"Наша команда очень талантлива. Мы укрепили нашу полузащиту", - заявил спортивный директор Макс Эберль перед матчем на ZDF. Горецка имеет контракт, и "Бавария" уважает все контракты. "Обычно нормально обсуждать возможные будущие спортивные сценарии", - добавил Эберль. Контракт Горецки истекает 30 июня 2026 года - его будущее остается неясным.

Мюллер, надежный игрок Кубка

Встреча в Кубке, которой так ждали, лишилась напряжения уже в начале матча. Под руководством Раффаэля Хюттля, который ранее привел "Ульм" к большим успехам и был кандидатом на пост главного тренера "Баварии", хозяева смело боролись. Каждый отбор, каждый подкат команды Томаса Вёрле против игроков "Баварии" женщин вызывал восторг у большинства из 17 400 зрителей на заполненном стадионе "Донауштадион".

Но Мюллер, ветеран "Баварии" в Кубке, руководил игрой так, как и ожидалось.Joshua Киммих запустил мяч к Мюллеру, который легко забил в своем обычном стиле. Скоро 35-летний Мюллер добавил второй гол, благодаря пасу Сергея Гnabry. Только Чарли Кёрбел (70 для "Айнтрахт" Франкфурт) и Манфред Калтц (67 для "Гамбург" СВ) сыграли больше матчей в Кубке за один клуб, чем Мюллер за "Баварию" (66).

Пиротехника фанатов "Баварии"

После перерыва Компани ждал, пока рассеется дым от грандиозного пиротехнического шоу фанатов "Баварии", прежде чем снова сесть на переднем краю своей технической зоны, обмениваясь приветствиями с многими в толпе.

Перегруженная команда "Ульм", чей вратарь Кристиан Ортаг был вынужден покинуть поле после получаса из-за толстой шишки и головокружения, держала голову высоко. Хозяева даже приблизились к comeback 1:2. Однако, выиграв четыре из пяти товарищеских матчей в предсезоне, Компани, который выпустил Кейна на свой дебют в Кубке, не потерпел поражения в шестом матче. В конце матча также дебютировали новые игроки Жоао Пальинья и Майкл Олисе.

Несмотря на отсутствие Горецки, Мюллер продолжал блистать в футболе, забив два гола в матче Кубка Германии. Горецка, которого не включили в стартовый состав, испытывает трудности в поиске места в "Баварии".

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