Мишель Обама приветствует конгресс демократов: оптимизм вновь возрождается

Вторник назначен для выступления бывшего президента Барака Обамы. Его цель - подчеркнуть важность и причины, по которым демократический кандидат в президенты Камала Харрис и ее предполагаемый напарник Тим Уолз должны стать следующим президентом и вице-президентом Соединенных Штатов. Обама поделился этими мыслями на различных цифровых платформах.

Демократический съезд проходит в Чикаго до четверга. Во вторник партия символически поддержала Харрис в качестве своего кандидата в президенты. На самом деле, Харрис уже получила номинацию от демократических делегатов через онлайн-голосование в этом месяце.

После своего убедительного выступления бывший президент Барак Обама выразил надежду, что демократы Камала Харрис и Тим Уолз будут избраны следующей президентской и вице-президентской парой. Несмотря на трудности, Харрис остается оптимистичной в отношении руководства страной вместе с Уолзом.

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