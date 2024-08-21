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Мишель Обама приветствует конгресс демократов: оптимизм вновь возрождается

На вечеринке Демократической партии, бывшая первая леди Мишель Обама продемонстрировала оптимизм, объявив: 'Надежда вернулась на сцену', и добавив: 'В воздухе витает завораживающая и восхитительная энергетика. Это заразительная энергия надежды.'

 and  Michael Bootcampf
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Мишель Обама приветствует конгресс демократов: оптимизм вновь возрождается

Вторник назначен для выступления бывшего президента Барака Обамы. Его цель - подчеркнуть важность и причины, по которым демократический кандидат в президенты Камала Харрис и ее предполагаемый напарник Тим Уолз должны стать следующим президентом и вице-президентом Соединенных Штатов. Обама поделился этими мыслями на различных цифровых платформах.

Демократический съезд проходит в Чикаго до четверга. Во вторник партия символически поддержала Харрис в качестве своего кандидата в президенты. На самом деле, Харрис уже получила номинацию от демократических делегатов через онлайн-голосование в этом месяце.

После своего убедительного выступления бывший президент Барак Обама выразил надежду, что демократы Камала Харрис и Тим Уолз будут избраны следующей президентской и вице-президентской парой. Несмотря на трудности, Харрис остается оптимистичной в отношении руководства страной вместе с Уолзом.

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