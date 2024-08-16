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Мировое осуждение агрессии поселенцев на оккупированном Западном берегу

Недавние агрессивные действия радикальных еврейских поселенцев на Западном берегу вызвали сильную международную осуждаемость. Такие акты насилия терпимы, и нападения должны немедленно прекратиться

 and  Anthony Ross
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Жители Западного берега понесли ущерб собственности своему жилью.
Жители Западного берега понесли ущерб собственности своему жилью.

Мировое осуждение агрессии поселенцев на оккупированном Западном берегу

Массы вооруженных поселенцев вторглись в палестинскую деревню Джит на захваченном Западном берегу после 11 вечера в четверг, поджигая автомобили и забрасывая коктейли Молотова. Министерство здравоохранения Палестины подтвердило один смертельный случай и еще одного человека с серьезными травмами. Администрация Палестины назвала инцидент "организованным государственным терроризмом".

"Мы осуждаем жестокость радикальных поселенцев, которые устроили засаду на палестинскую деревню на Западном берегу вчера и подожгли огонь", - заявил МИД. "Ежедневно израильские поселенцы почти безнаказанно поджигают огонь жестокости на оккупированном Западном берегу, ставя под угрозу любую возможность мира", - сказал Бorrell в отношении конфликта в Газе и продолжающихся усилий по достижению возможного перемирия.

Израильскому правительству необходимо "прекратить эти нетерпимые действия немедленно", - добавил он. Он предложил санкции ЕС против спонсоров насильственных поселенцев, в том числе некоторых членов израильского правительства, - заявил Боррель. Такой проект потребует одобрения всех 27 стран ЕС, которые разделились по вопросу Ближнего Востока.

Организация Объединенных Наций описала набег радикальных поселенцев как "ужасный" и критиковала тот факт, что они "остаются в основном безнаказанными". Согласно заявлению спикера Бюро ООН по правам человека в Женеве, Равины Шамдасан, было сообщено, что израильские силы безопасности частично наблюдали за нападениями. "Даже сообщается, что поселенцам поставляются оружие.thus, there is undeniably a state responsibility in this matter", - добавила она. Нападение в четверг не было изолированным инцидентом, а "непосредственным результатом политики Израиля в отношении поселенцев на Западном берегу".

Президент Израиля Исаак Герцог осудил инцидент "в самых решительных выражениях". Это была работа "радикальной фракции", которая наносит ущерб законопослушным поселенцам, поселениям и престижу Израиля "в особенно деликатное и сложное время", - сказал он. Офис Биньямина Нетаньяху заявил, что израильский премьер воспринял инцидент серьезно.

Наиболее близкий союзник Израиля, США, осудил "неприемлемые" нападения еврейских поселенцев на палестинских гражданских лиц. Эти нападения должны прекратиться, заявил представитель Совета национальной безопасности.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне осудил нападение, особенно на фоне конфликта в Газе между Израилем и радикальным исламским ХАМАСом и продолжающихся усилий по достижению перемирия, как "неприемлемое".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми также присоединился к критике: "Сцены, которые развернулись прошлой ночью, с подожженными и подожженными зданиями, коктейлями Молотова, брошенными в машины, и людьми, вытесненными из своих домов, отвратительны", - заявил он в пятницу во время поездки в Иерусалим.

Ситуация на Западном берегу, управляемом Израилем, значительно ухудшилась с начала войны между Израилем и исламской палестинской организацией ХАМАС в секторе Газа. Согласно подсчетам AFP на основе палестинских данных, по меньшей мере 633 палестинца были убиты израильскими солдатами или радикальными поселенцами на Западном берегу с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. По данным Израиля, по меньшей мере 18 израильтян были убиты там в результате нападений палестинских боевиков.

Европейский Союз, возглавляемый высоким представителем Жозепом Боррелем, призывает к санкциям ЕС против спонсоров насильственных поселенцев, в том числе некоторых членов израильского правительства, считая это необходимым для прекращения этих действий.

В ответ на призыв Комиссии к действию Боррель предложил ввести санкции против спонсоров насильственных поселенцев в Израиле, подчеркнув необходимость единства среди 27 стран ЕС в решении этого вопроса.

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