Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиООН

Министр здравоохранения Судана признает вспышку эпидемии холеры.

Министр здравоохранения Судана Хайтам Ибрахим объявил о вспышке холеры в стране, расположенной на северо-востоке Африки, после длительных периодов интенсивных дождей. В видеоролике, распространенном его министерством в субботу, Ибрахим заявил: “Поскольку враждующие стороны и загрязнение...

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута

Министр здравоохранения Судана признает вспышку эпидемии холеры.

Власти в сотрудничестве с восточным управлением штата Кассала, представителями ООН и специалистами приняли совместное решение после обнаружения вируса холеры в лаборатории общественного здравоохранения. Министр воздержался от раскрытия точного числа случаев. Штата Кассала и Гедареф серьезно затронуты этой проблемой.

Холера может распространяться через загрязненные водные источники и может привести к быстрой смерти, если не лечить.

В контексте Судана с апреля 2023 года продолжается борьба за власть между военными, возглавляемыми Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и РСМ, возглавляемой бывшим заместителем Мохаммеда Хамдана Дагло. Данные ООН показывают, что в результате конфликта погибли десятки тысяч человек. Более 10,7 миллиона человек были внутренне перемещены в стране, а более 2,3 миллиона человек нашли убежище в соседних странах.

Продолжающийся конфликт в Судане приближает страну к продовольственному кризису, и оказание гуманитарной помощи становится практически невозможным, как сообщают организации помощи.

ООН активно вовлечена в Судан, предоставляя данные о значительных потерях жизней и перемещении людей в результате конфликта. Представители ООН, а также другие международные организации неустанно работают над доставкой жизненно важной помощи и ресурсов тем, кто пострадал от кризиса, в том числе в штатах Кассала и Гедареф, где также происходят вспышки холеры.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Масштабные демонстрации, в которых участвовало много людей по всей стране в Венесуэле.
Главные темы

Масштабные демонстрации, в которых участвовало много людей по всей стране в Венесуэле.

Множества людей присоединились к демонстрациям, организованным оппозиционной фракцией Венесуэлы в субботу, в ответ на спорный результат президентских выборов.Prominent оппозиционный лидер Мария Кортина Мачадо, как правило, избегающая публичных появлений из-за опасений задержания, появилась на...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В африканских странах продолжается быстро распространяющийся вирус Mpox
Главные темы

В африканских странах продолжается быстро распространяющийся вирус Mpox

Распространение вируса оспы обезьян типа 1b быстро распространяется на различных африканских территориях, согласно сообщениям различных организации. Согласно данным, опубликованным Центром по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПБ) Африканского союза в субботу, обнаружены около 1200...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Спасатели борются с пожаром в историческом Сомерсет-хаусе в Лондоне
Главные темы

Спецслужбы справились с аварией в легендарном лондонском доме Сомерсет.

Примерно 100 пожарных и 15 пожарных машин были отправлены для тушения пожара, охватившего знаменитый дом Сомерсета в Лондоне, как сообщила пожарная служба Лондона в субботу.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Критика левого руководства в ключевом приложении: "Мы не достигли своего потенциала"
Главные темы

Критика левого руководства в ключевом приложении: "Мы не достигли своего потенциала"

Властвующее крыло партии Левых признает положение своей партии критическим, проявляя недвусмысленную самоаналитику. Высший орган партийного управления посчитал замечания «недвусмысленно опасными, потенциально‌گیری для выживания», согласно руководящему документу кstaw разделения на faisant de la...

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.
Панорама

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

Не менее 1000 человек якобы приняли участие в палестинской акции протеста, в то время как около 400 сотрудников правопорядка присутствовали. Сборы не были совсем мирными.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету
Политика

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету

Германия играет жизненно важную роль в украинской борьбе против России. Согласно статье в новостях, возникли опасения по поводу возможного сокращения финансовой помощи. Посол Украины предупреждает.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно