Министр здравоохранения Судана признает вспышку эпидемии холеры.

Власти в сотрудничестве с восточным управлением штата Кассала, представителями ООН и специалистами приняли совместное решение после обнаружения вируса холеры в лаборатории общественного здравоохранения. Министр воздержался от раскрытия точного числа случаев. Штата Кассала и Гедареф серьезно затронуты этой проблемой.

Холера может распространяться через загрязненные водные источники и может привести к быстрой смерти, если не лечить.

В контексте Судана с апреля 2023 года продолжается борьба за власть между военными, возглавляемыми Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и РСМ, возглавляемой бывшим заместителем Мохаммеда Хамдана Дагло. Данные ООН показывают, что в результате конфликта погибли десятки тысяч человек. Более 10,7 миллиона человек были внутренне перемещены в стране, а более 2,3 миллиона человек нашли убежище в соседних странах.

Продолжающийся конфликт в Судане приближает страну к продовольственному кризису, и оказание гуманитарной помощи становится практически невозможным, как сообщают организации помощи.

ООН активно вовлечена в Судан, предоставляя данные о значительных потерях жизней и перемещении людей в результате конфликта. Представители ООН, а также другие международные организации неустанно работают над доставкой жизненно важной помощи и ресурсов тем, кто пострадал от кризиса, в том числе в штатах Кассала и Гедареф, где также происходят вспышки холеры.

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