Министр экономики Хабек заявил, что бурение газа в Боркуме "не необходимо"

Нидерландская компания One Dyas планирует установить платформу для добычи газа в территориальных водах Нидерландов. Буровые операции частично будут проводиться в территориальных водах Германии. Нижнесаксонское государственное управление по горнодобывающей, энергетической и геологической деятельности (LBEG), ответственное за соответствующие экологические оценки, не возражает.

По словам ведомства, планируемые бурение будут проводиться на глубине от 1500 до 4000 метров ниже дна моря и не затронут защищенные зоны. Жители Северной Фризии и материка, а также зона защиты Ваттового моря не будут затронуты. Ведомство также сослалось на потребность Германии в газе и тот факт, что импортируемый газ имеет худший климатический баланс.

Однако для фактической добычи газа необходим межгосударственный договор с Нидерландами, за который отвечает Федеральное министерство экономики. Быстрое подписание, как оказалось, не планируется, как намекнул Хабек. Ожидаются судебные иски против бурения, и федеральное правительство будет ждать соответствующих судебных решений, как сказал "Der Spiegel".

Планы по добыче природного газа на голландско-германской границе в Северном море существуют уже годы, но они вызывают много споров и в основном были отложены до российского нападения на Украину.

Межгосударственный договор для газодобычи необходим, но быстрое подписание не планируется, как упомянул Хабек. Несмотря на возражения, поднятые в судебных исках, федеральное правительство будет ждать соответствующих судебных решений перед принятием решения.

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