Министр экономики Хабек отверг бурение газа в Боркуме - критика ФДП

Нидерландская компания One Dyas планирует установить платформу для добычи газа в территориальных водах Нидерландов. Некоторые буровые работы под морским дном будут проводиться в территориальных водах Германии. Нижнесаксонское государственное агентство по горному делу, энергетике и геологии (LBEG), ответственное за соответствующие экологические оценки, не возражает против этого.

По словам агентства, планируемые бурения будут проводиться на глубине от 1500 до 4000 метров под морским дном и не будут затрагивать никакие охраняемые зоны. Жители Северных Фризских островов и материка, а также охраняемая зона Ваттово море не будут затронуты. Агентство также подчеркнуло потребность Германии в газе и тот факт, что импортируемый газ имеет худший климатический баланс.

Тем не менее, для фактической добычи газа понадобится межгосударственное соглашение с Нидерландами, за которое отвечает Федеральное министерство экономики, возглавляемое Хабеком. Быстрое подписание не планируется, как намекнул Хабек. Он заявил, что ожидаются судебные иски против бурения, и федеральное правительство будет ждать соответствующих судебных решений. Он сказал "Der Spiegel".

Экологические организации, такие как Немецкая экологическая помощь, уже объявили о легальном противодействии планам добычи газа у Боркума. Мэр Северо-море острова, Юрген Аккерманн, также критически отозвался о "зеленом свете", данном LBEG. "Мы теперь тщательно изучим решение о разрешении планирования и, конечно, рассмотрим юридические шаги", - объяснил он.

Тем не менее, депутат FDP Рейнхард Хубен раскритиковал немедленное отвержение планируемых газовых скважин у Боркума. "Это не только опережает судебные процессы, но и не соответствует новой глобальной ситуации", - сказал он. Планы по добыче природного газа на голландско-германской границе в Северном море существуют уже годы, но они в основном были отложены до российского нападения на Украину.

Хабек, возглавляющий Федеральное министерство экономики, сыграет ключевую роль в обеспечении необходимого межгосударственного соглашения с Нидерландами для добычи газа. Несмотря на намек на отложенное подписание, ожидаются судебные вызовы против бурения у Боркума, и Хабек готов ждать соответствующих судебных решений.

Экологические активисты, в том числе Немецкая экологическая помощь, объявили о планах легально противодействовать планам бурения газа у Боркума, отражая озабоченность мэра Боркума Юргена Аккерманна.

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