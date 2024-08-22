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Министерство финансов обратилось в Конституционный суд из-за высоких процентных ставок, которые влияют на налогоплательщиков.

Федеральный финансовый суд в Мюнхене (BFH) пришел к выводу, что процентные ставки, применяемые после приостановки взимания налогов, являются чрезвычайно высокими и нарушают конституционные права. В результате суд направил соответствующее дело в Федеральный конституционный суд для дальнейшего...

 and  James Williams
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Министерство финансов обратилось в Конституционный суд из-за высоких процентных ставок, которые влияют на налогоплательщиков.

Когда налогоплательщики оспаривают налоговую оценку и прибегают к судебному разбирательству, им, как правило, приходится выплачивать оспариваемый налог заранее. Однако после подачи заявления налоговый суд может приостановить взимание налога. Если налогоплательщик в итоге проигрывает в основной инстанции, он обязан выплатить "процент за задержку" в размере 0,5% в месяц на приостановленную сумму, что эквивалентно годовой ставке в 6%.

Эта история вращается вокруг €23,950 налогов и солидарного взноса за 2012 год, которые были оспорены. Финансовый суд Мюнстера временно приостановил процесс взимания налога в этом размере. Разбирательство длилось шесть с половиной лет и закончилось поражением истца. В результате ему пришлось выплатить проценты за задержку в течение 78 месяцев, что составило €8,814.

Налогоплательщик подал еще один иск, оспаривая проценты за задержку. В качестве обоснования он привел решение Федерального конституционного суда 2021 года, в котором процент налоговых долгов в размере 0,5% в месяц или 6% в год был признан "нереалистичным". В результате процент за просрочку платежа был снижен с 2019 года до 0,15% в месяц или 1,8% в год.

Теперь Федеральный финансовый суд Германии (BFH) заявляет, что проценты за задержку, особенно в период низких процентных ставок, были слишком высокими. Кроме того, существует несоответствие по сравнению с процентом за просрочку платежа с 2019 года. "Разница в процентных ставках также неприемлема с точки зрения конституционного права", - повторили высшие финансовые юристы. В результате они передали спор в Федеральный конституционный суд на рассмотрение.

Несмотря на то, что налогоплательщик проиграл основное разбирательство, он был вынужден выплатить значительную сумму процентов за задержку налогов из-за высокой ставки в 0,5% в месяц. Однако после решения Федерального конституционного суда 2021 года процент за просрочку платежа был снижен с 2019 года до 0,15% в месяц, что показало существенное снижение процентной ставки.

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