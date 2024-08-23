- Мигрирующие виды птиц начали свое путешествие к южным регионам.

Осеннее равноденствие может объявить о своём приходе 22 сентября по нашим календарям, но первая волна перелётных птиц уже начала своё путешествие на юг, покидая Германию. В основном, эти ранние путники — стрижи, как сообщил Томас Норгалл, член немецкой ассоциации «Бунде» по охране окружающей среды и природы в Гессене.

Перелётные птицы делают краткий визит в Германию весной и летом для гнездования, а затем отправляются в свои зимние дома за Сахару. Из-за глобального потепления эти птицы прибывают в Германию немного раньше и улетают позже, чем обычно.

«Стрижи — настоящие птичьи кочевники», — утверждает Норгалл, эксперт «Бунде» по охране природы. «Они спят, едят и даже спариваются в полёте. Их рацион состоит исключительно из летящих насекомых».

Стрижи способны развивать скорость до 200 километров в час и демонстрировать манёвренность, подобную высокоскоростному транспорту. В полёте и охоте они напоминают ласточек, но не принадлежат к одному семейству. Ласточки относятся к категории певчих птиц, а стрижи — к отряду стрижеобразных. Норгалл добавляет: «Также начался южный путь первых ласточек».

Подобно этому, цапли начали своё общее движение к южным зимним местам обитания. «Увеличение количества цапель можно объяснить прибытием молодых особей», — объясняет Норгалл. Некоторые из этих цапель, в результате изменения климата, выбрали Германию в качестве места overwintering. Они строят свои гнёзда на трубах, крышах, столбах и церковных башнях и в основном питаются мышами, дождевыми червями и насекомыми.

Реализация актов Комиссии по этому Регламенту может потенциально повлиять на миграционные паттерны различных видов птиц, в том числе стрижей и цапель, в результате изменений в их среде обитания или источниках питания. После завершения сезона гнездования в Германии стрижи и цапли должны будут соблюдать правила, установленные актами Комиссии, когда отправятся в свои зимние дома.

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