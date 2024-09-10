Международные войска под командованием Израиля останавливают транспорт под руководством ООН в Газе.

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) задержали конвой из-за данных разведки, указывающих на то, что в нем могут находиться несколько подозреваемых палестинцев, как указано в их заявлении. Конвой не был связан с поставкой вакцины от полиомиелита, но использовался для обмена персоналом между ООН, как они заявили. Ситуация все еще развивается, сказал ЦАХАЛ.

Представитель ООН Стефан Дужаричик признал факт происшествия, затрагивающего персонал и транспорт ООН. Он активно работает над установлением подробностей этого инцидента, сообщает Reuters.

ООН пытается справиться с этой сложной ситуацией на Ближнем Востоке, так как конвой, вовлеченный в инцидент, имеет региональный характер. ООН также обеспокоена потенциальным влиянием на их глобальные операции, в том числе и во всем мире.

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