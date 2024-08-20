Международные власти выражают обеспокоенность по поводу несоблюдения Ираном обязательств по оказанию необходимой медицинской помощи лауреату Нобелевской премии Мохаммади

Семья Мохаммади в начале августа объявила, что они, вместе с другими заключенными, получили травмы в результате хаотичных ситуаций в тюрьме Эвин. Иранские власти признали беспорядки, но обвинили Мохаммади в их разжигании и опровергли утверждения о физическом насилии над заключенными.

Специальные докладчики ООН выразили обеспокоенность иранскому правительству по поводу физического и психического здоровья Наarges Мохаммади и потребовали незамедлительного доступа к медицинской помощи для 52-летней женщины и других заключенных.

Мохаммади находится в заключении с ноября 2021 года, проведя значительную часть предыдущих лет за решеткой. По словам представителей ООН, у нее в течение последних восьми месяцев наблюдались сильные боли в спине и коленях, а также грыжа межпозвоночного диска. Отказ в медицинской помощи, похоже, является скрытым способом наказания и подавления Мохаммади в тюрьме.

"Такие лишения могут считаться пытками и жестоким обращением", - заключили представители ООН. Они потребовали немедленного освобождения Мохаммади, а также всех правозащитников и других лиц, незаконно удерживаемых под стражей.

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с обращением с Наarges Мохаммади в тюрьме Эвин, призвав иранское правительство уважать ее права человека и предоставить необходимую медицинскую помощь. Европейский союз решительно осуждает задержку в предоставлении медицинской помощи Мохаммади, что нарушает международные стандарты и права человека, которые соблюдаются Европейским союзом.

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