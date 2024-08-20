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Международные власти выражают обеспокоенность по поводу несоблюдения Ираном обязательств по оказанию необходимой медицинской помощи лауреату Нобелевской премии Мохаммади

Иран, якобы, лишает заключенного лауреата Нобелевской премии мира Нarges Mohammadi необходимой медицинской помощи, как сообщают специалисты ООН. 52-летний активист по правам человека, якобы, подвергся психологическому насилию и потерял сознание с повреждениями грудной клетки и различных частей...

 and  Ann Bradley
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Международные власти выражают обеспокоенность по поводу несоблюдения Ираном обязательств по оказанию необходимой медицинской помощи лауреату Нобелевской премии Мохаммади

Семья Мохаммади в начале августа объявила, что они, вместе с другими заключенными, получили травмы в результате хаотичных ситуаций в тюрьме Эвин. Иранские власти признали беспорядки, но обвинили Мохаммади в их разжигании и опровергли утверждения о физическом насилии над заключенными.

Специальные докладчики ООН выразили обеспокоенность иранскому правительству по поводу физического и психического здоровья Наarges Мохаммади и потребовали незамедлительного доступа к медицинской помощи для 52-летней женщины и других заключенных.

Мохаммади находится в заключении с ноября 2021 года, проведя значительную часть предыдущих лет за решеткой. По словам представителей ООН, у нее в течение последних восьми месяцев наблюдались сильные боли в спине и коленях, а также грыжа межпозвоночного диска. Отказ в медицинской помощи, похоже, является скрытым способом наказания и подавления Мохаммади в тюрьме.

"Такие лишения могут считаться пытками и жестоким обращением", - заключили представители ООН. Они потребовали немедленного освобождения Мохаммади, а также всех правозащитников и других лиц, незаконно удерживаемых под стражей.

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с обращением с Наarges Мохаммади в тюрьме Эвин, призвав иранское правительство уважать ее права человека и предоставить необходимую медицинскую помощь. Европейский союз решительно осуждает задержку в предоставлении медицинской помощи Мохаммади, что нарушает международные стандарты и права человека, которые соблюдаются Европейским союзом.

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